Представитель Абрамовича отверг данные о планах купить дом в Стамбуле в районе Бебек

Турецкая и британская газеты сообщили о планах миллиардера поселиться в престижном стамбульском районе Бебек, представитель Абрамовича эти сведения опроверг. Ekonomi писала, что бизнесмен арендовал «особняк у Босфора» за $50 тыс.

Стамбул (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Бизнесмен Роман Абрамович не планирует покупать дом в Стамбуле и не собирается покупать турецкий футбольный клуб, сообщил РБК его представитель.

Ранее о таком намерении написали британский таблоид The Mirror и турецкая газета Daily Sabah. Они без указания источников информации рассказали, что миллиардер намерен поселиться на севере Стамбула в районе Бебек, который британское издание называет престижным и «супермодным». The Mirror также писала, что Абрамович обдумывает покупку турецкого футбольного клуба.

Кроме того, турецкая газета Ekonomi писала в конце ноября, что Абрамович арендовал «особняк у Босфора» за $50 тыс. Издание сослалось на информацию, предоставленную президентом Стамбульского клуба брокеров по недвижимости (İSTEB) Ульви Озканом.

Против Абрамовича введены европейские, британские, канадские и австралийские санкции из-за «тесных связей» с российским руководством, он отвергал эти утверждения и оспорил ограничительные меры в суде. Bloomberg писал о планах миллиардера купить дом на искусственном дубайском острове Палм-Джумейра, тогда представитель миллиардера также опровергал эти сведения.

К середине декабря в Турции оказался «весь флот роскошных суперъяхт попавшего под санкции российского миллиардера общей стоимостью более $1,2 млрд», писал LuxuryLaunch. Портал указал, что помимо Solaris и Eclipse у турецких берегов заметили еще два корабля, которые связывают с Абрамовичем, — яхту Halo и судно поддержки Garcon.