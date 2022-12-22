Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Путин обвинил в ЧП на газопроводах тех, кому нужен транзит через Украину Политика, 21:12
Губернатор сообщил о взрыве на окраине Харькова Политика, 21:09
В Италии клуб накажет «тайного Санту» за гнилой банан регбисту из Гвинеи Спорт, 21:04
Что мешает МАГАТЭ согласовать зону безопасности вокруг ЗАЭС Политика, 20:57
Представитель Абрамовича отверг данные о планах купить дом в Стамбуле Бизнес, 20:57
Путин рассказал о своих планах на Новый год Общество, 20:33
Путин сравнил потолок цен на нефть с попыткой купить «Мерседес» за 5 руб. Политика, 20:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Дно еще не достигнуто». Как рецессия в США повлияет на рынок криптовалют Крипто, 20:28
«Газпрому» запретили закупки у СП с Wintershall и OMV по цене выше лимита Экономика, 20:27
Сколько можно сэкономить c электронным документооборотом РБК и Trivio, 20:23
Глава МАГАТЭ объяснил цель защитной зоны вокруг Запорожской АЭС Политика, 20:23
ФИФА отказалась объяснить выход звездного шеф-повара на поле в финале ЧМ Спорт, 20:17
Еврокомиссар увидел предел и «тугую петлю» санкций против России Политика, 20:15
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 20:00
Бизнес ,  
0 

Представитель Абрамовича отверг данные о планах купить дом в Стамбуле

Представитель Абрамовича отверг данные о планах купить дом в Стамбуле в районе Бебек
Турецкая и британская газеты сообщили о планах миллиардера поселиться в престижном стамбульском районе Бебек, представитель Абрамовича эти сведения опроверг. Ekonomi писала, что бизнесмен арендовал «особняк у Босфора» за $50 тыс.
Стамбул
Стамбул (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Бизнесмен Роман Абрамович не планирует покупать дом в Стамбуле и не собирается покупать турецкий футбольный клуб, сообщил РБК его представитель.

Ранее о таком намерении написали британский таблоид The Mirror и турецкая газета Daily Sabah. Они без указания источников информации рассказали, что миллиардер намерен поселиться на севере Стамбула в районе Бебек, который британское издание называет престижным и «супермодным». The Mirror также писала, что Абрамович обдумывает покупку турецкого футбольного клуба.

Кроме того, турецкая газета Ekonomi писала в конце ноября, что Абрамович арендовал «особняк у Босфора» за $50 тыс. Издание сослалось на информацию, предоставленную президентом Стамбульского клуба брокеров по недвижимости (İSTEB) Ульви Озканом.

Против Абрамовича введены европейские, британские, канадские и австралийские санкции из-за «тесных связей» с российским руководством, он отвергал эти утверждения и оспорил ограничительные меры в суде. Bloomberg писал о планах миллиардера купить дом на искусственном дубайском острове Палм-Джумейра, тогда представитель миллиардера также опровергал эти сведения.

К середине декабря в Турции оказался «весь флот роскошных суперъяхт попавшего под санкции российского миллиардера общей стоимостью более $1,2 млрд», писал LuxuryLaunch. Портал указал, что помимо Solaris и Eclipse у турецких берегов заметили еще два корабля, которые связывают с Абрамовичем, — яхту Halo и судно поддержки Garcon.

Читайте на РБК Pro
Бум дел по неуплате налогов: с какими вопросами компании идут к юристам
Что мешает россиянам наладить каналы поставок из Китая
Лучшая возможность за десять лет: какие активы советует JPMorgan в 2023-м
Обложка c предсказанием будущего: 2023 год по версии The Economist
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Роман Абрамович Турция Стамбул
Материалы по теме
Канада объявила о начале процесса ареста и конфискации активов Абрамовича
Политика
Bloomberg узнал, что Абрамович не может продать активы в Великобритании
Бизнес
Российский бизнесмен Абрамов подал в суд на МИД Австралии из-за санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter