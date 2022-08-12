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У берегов Турции заметили еще две «яхты Абрамовича»

Весь «флот Абрамовича» стоимостью более $1,2 млрд находится в Турции: там заметили еще два судна, которые связывают с бизнесменом. В марте предприниматель попал под санкции Британии и ЕС. Ограничения он решил оспорить в суде
Фото: TheYachtPhoto / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: TheYachtPhoto / imageBROKER.com / Global Look Press

Весь «флот Романа Абрамовича», попавшего под санкции ЕС и Великобритании, находится в «целости и сохранности»: у берегов Турции помимо ранее замеченных там яхт Solaris и Eclipse заметили еще два судна — яхту Halo и судно поддержки Garcon, сообщил LuxuryLaunch.

Как следует из данных сервиса отслеживания судов MarineTraffic, 68-метровое судно Garcon находится у портового города Фетхие на юго-западе Турции, а 55-метровая яхта Halo стоит в порту Гечек на юге.

«Это значит, что весь флот роскошных суперъяхт попавшего под санкции российского миллиардера общей стоимостью более $1,2 млрд находится в Турции, если не будут обнаружены другие суда, принадлежащие Абрамовичу», — пишет LuxuryLaunch.

РБК направил запрос представителю Абрамовича. 

Арестованное в Европе имущество российских бизнесменов. Фотогалерея
Фотогалерея 

В апреле власти Антигуа и Барбуда, островного государства в Карибском море, сообщили, что там пришвартовались две «яхты Абрамовича» — Halo и Garcon. Они предложили Великобритании конфисковать эти суда. Однако Антигуа и Барбуда не может арестовывать имущество, если человек не совершил преступление в стране, пишет LuxuryLaunch. И в результате 22 июля оба судна покинули его воды. А до этого, в марте, у побережья Турции заметили еще две «связанных с Абрамовичем» яхты — 140-метровую Solaris и 160-метровую Eclipse.

Великобритания и Евросоюз в марте ввели санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе против Абрамовича. Они считают, что попавшие в список предприниматели тесно связаны с президентом России Владимиром Путиным и Кремлем.

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Абрамович оспорил санкции ЕС в суде и потребовал компенсации ущерба. По мнению бизнесмена, ограничения нарушают его основные права, которые Евросоюз должен защищать, поскольку он является гражданином Португалии. В качестве компенсации Абрамович требует, чтобы Брюссель внес €1 млн в благотворительный фонд, созданный им после продажи футбольного клуба «Челси».

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Надежда Синцова
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