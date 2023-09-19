«Ростех» ликвидирует холдинг с зарубежными сырьевыми проектами

«Ростех» ликвидирует холдинг «РТ-Глобальные ресурсы», созданный для управления проектами за рубежом, включая газопровод в Пакистане и первый НПЗ в Уганде. Причина — на фоне западных санкций нецелесообразно развивать такой бизнес

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

«Ростех» решил ликвидировать холдинг «РТ-Глобальные ресурсы» (РТ-ГР), созданный в марте 2013 года для реализации и управления сырьевыми и сопутствующими инфраструктурными проектами в России и за рубежом. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и подтвердил представитель госкорпорации.

Ликвидация должна завершиться до 19 января 2024 года, указано в справке ЕГРЮЛ.

Решение о создании РТ-ГР принималось в связи с участием «Ростеха» в ряде масштабных российских и зарубежных сырьевых проектов для их сопровождения и управления ими, говорилось в отчете госкорпорации за 2013 год. Среди направлений деятельности холдинга — реализация «пакетного» комплексного подхода по увязке доступа к месторождениям с поставкой на экспорт продукции компаний «Ростеха» и его партнеров, а также трансфертом различных технологий. Компания должна была обеспечить «динамичное развитие» сырьевых проектов корпорации с привлечением финансирования из внебюджетных источников и инновационных технологий и оборудования, произведенного организациями «Ростеха».

«Компания РТ-ГР создавалась под конкретные международные проекты, обязательства по которым на данный момент полностью завершены. Дальнейшее развитие этого актива в текущих геополитических условиях является нецелесообразным», — объясняет причины закрытия представитель «Ростеха». РТ-ГР попал под санкции Минфина США еще в 2015 году, после присоединения Крыма к России. Но из-за начала военной спецоперации на Украине американские власти ужесточили ограничения, запретив все сделки с «дочками» госкорпорации, заключенные после 11 августа 2022 года. По данным СПАРК, в 2022 году выручка холдинга составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 820 млн руб. Максимальную прибыль компания получила в 2019-м — 1,89 млрд руб.

Что известно про мегапроекты «РТ-Глобальные ресурсы»

Среди наиболее крупных зарубежных проектов, в которых участвовал холдинг: строительство первого нефтеперерабатывающего завода в Уганде мощностью 3 млн т в год с изначальной стоимостью $3 млрд (затем она выросла до $4,7 млрд), тендер на который он выиграл в 2015 году в консорциуме с «Татнефтью» и «ВТБ Капиталом», а также газопровод Север — Юг протяженностью 1,1 тыс. км и мощностью до 12,4 млрд куб. м в Пакистане ($2 млрд). Этот газопровод должен был связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны, где планировалось построить электростанции, работающие на СПГ.

Власти Уганды еще летом 2016 года прекратили переговоры с консорциумом, после того как российская сторона выдвинула дополнительные требования для заключения договора. Основные претензии заключались в том, что восточноафриканская страна не предоставила лицензии на добычу нефти, налоговые льготы, а также изменила регулирование в нефтепереработке, что существенно ухудшило положение инвесторов, объясняла «дочка» «Ростеха». Пакистан решил отказаться от услуг РТ-ГР в 2019 году из-за западных санкций, но из проекта холдинг окончательно вышел только в 2021 году. Его заменили на компанию, учрежденную ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго, — «Евразийский трубопроводный консорциум» и Трубной металлургической компанией (ТМК).

Ликвидация РТ-ГР — разумный шаг, потому что сейчас госкорпорации не очень интересно работать за пределами России, замечает независимый промышленный эксперт Максим Шапошников: действуют международные санкции, которые ограничивают возможности «Ростеха» участвовать капиталом, технологиями и кадрами в развитии сырьевых активов. Скорее всего, «Ростех» сосредоточится на России, так как в стране есть высокий ресурсный потенциал, который необходимо развивать, считает он.

В России у РТ-ГР также были крупные сырьевые проекты. В 2013 году его совместное предприятие с группой ИСТ Александра Несиса и партнеров выиграло аукцион правительства Свердловской области на покупку 82 тыс. т монацитового концентрата, хранящегося на складах «Уралмонацита» в районе Красноуфимска. Они также создали компанию «Восток Инжиниринг» для разработки Томторского месторождения редкоземельных металлов на северо-западе Якутии, которое является одним из крупнейших в мире. «Дочка» «Ростеха», владевшая 25% в этом совместном предприятии (СП), вышла из проекта в 2019 году. В 2015 году она договорилась с группой компаний «Мангазея» о создании золотодобывающего предприятия в Забайкальском крае, которое через два года получило лицензию на Итакинское золоторудное месторождение. Но уже на следующий год РТ-ГР вышел и из этого СП.

Дольше всего — около восемь лет, с 2014 года, — структура «Ростеха» была совладельцем угольных активов: Огоджинского угольного проекта в Амурской области и порта Вера в Приморье. Ее партнером в этих проектах с оценкой инвестиций $8–10 млрд собиралась стать китайская Shenhua, но сочла их нерентабельными. В итоге долю в обоих предприятиях сначала приобрел бизнесмен Дмитрий Босов, а после его смерти в мае 2020 года — «А-Проперти» Альберта Авдоляна, которая консолидировала эти активы в апреле 2022-го.

После ликвидации РТ-ГР никаких потрясений — ни социальных, ни экономических — не будет, утверждает представитель «Ростеха». «Ценные специалисты трудоустроены на другие предприятия в контуре госкорпорации», — добавил он. На пике в холдинге работали около 30 человек.

В конце августа стало известно о том, что «Ростех» к концу года ликвидирует другую свою «дочку» — «РусАйТиЭкспорт», или RITE (Russian Information Technology Export), которая создавалась в 2017 году для продвижения отечественного софта за границей. Ее развитие в условиях санкций также нецелесообразно, объяснял представитель госкорпорации.