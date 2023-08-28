«Ростех» ликвидирует развивавшую ИТ-экспорт «дочку»

«Ростех» ликвидирует компанию RITE, которая создавалась для продвижения отечественного софта за границей. В условиях санкций ее развитие стало нецелесообразным

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Ростех» к концу года ликвидирует свою «дочку» — «РусАйТиЭкспорт», или RITE (Russian Information Technology Export), следует из данных ЕГРЮЛ.

О создании RITE объявили в 2017 году. Предполагалось, что компания займется продвижением российской высокотехнологичной продукции в IT-сфере на зарубежных рынках. Тогда RITE договорилась с компаниями Group-IB (сейчас разделена на международную и российскую части, последняя сменила название на F.A.C.C.T), Softline, компанией «Новые облачные технологии», «БАРС Груп», NtechLab, VRTech и Etton о включении их продуктов в свой каталог. Как заявлял представитель RITE, частные инвесторы вложили в актив $2,5 млн. Основными направлениями деятельности должны были стать: проекты «Электронное правительство» и «Умный город», комплексные системы безопасности и системы автоматизации бизнес-процессов. Наибольший спрос ожидался со стороны стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Уставной капитал компании составляет 181 млн руб. Структуре «Ростеха» — ООО «РТ-Развитие Бизнеса» — принадлежит 76% компании, остальное у частных инвесторов через ООО «Валькирия». Выручка «РусАйТиЭкспорт» в 2022 году составила 928 тыс. руб., чистая прибыль — 600 тыс. руб. Максимальной выручка компании была зафиксирована по итогам 2020 года — 38,3 млн руб., но тогда же у нее был убыток в 20,3 млн руб.

Как сообщил РБК представитель «Ростеха», RITE завершила все поставленные перед ней задачи и ее дальнейшее развитие в условиях санкций стало нецелесообразным. «РусАйТиЭкспорт» создавалась под ряд конкретных международных проектов. На текущий момент компания выполнила свои обязательства и не связана никакими контрактами», — сказал он, не пояснив детали. В то же время представитель «Ростеха» отметил, что решение о ликвидации «одной из почти двух тысяч компаний» госкорпорации не скажется на ее деловых возможностях. Он также отметил, что для реализации отечественных продуктов в России и за рубежом «выстраиваются новые каналы», а сотрудники RITE распределены по другим компаниям «Ростеха».

Российские власти говорят о необходимости масштабного импортозамещения в IТ уже несколько лет, и эти обсуждения только усилились после начала специальной военной операции на Украине и ухода из страны ряда зарубежных поставщиков IT-оборудования и разработчиков софта. Но, как указывали эксперты, объем российского рынка относительно небольшой и, чтобы окупить затраты на создание своих IT-продуктов, нужно экспортировать их на другие рынки. Сейчас поддержкой IT-экспорта занимаются Российский экспортный центр (РЭЦ), который в частности отвечает за финансовую помощь в продвижении, Консорциум по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), различные ассоциации и организации. В начале года в Минпромторге обсуждали идею создания консорциума «Экспорт цифровых решений».

Но в 2022 году объем экспортных продаж сократился на 12–17%, до $8,4 млрд, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию разработчиков российского программного обеспечения «Руссофт». Причиной стали западные санкции и вынужденный частичный или полный уход российских IT-компаний из США и Европы.

Президент «Руссофта» Валентин Макаров назвал решение ликвидировать RITE «вполне оправданным». «В условиях применения санкций против «Ростеха» действовать за границей с позиции хорошо известной всем недругам «дочки» сложно. Приходится быть гибким и использовать разные каналы», — отметил он.