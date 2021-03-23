«Ростех» вышел из проекта строительства газопровода в Пакистане

Входящую в госкорпорацию «РТ Глобальные ресурсы» заменят на компанию, которую учредят «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго, ЕТК Александра Карманова и Трубная металлургическая компания Пумпянского

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Госкорпорация «Ростех» покинет проект строительства газопровода в Пакистане, а сам проект переименуют из «Север — Юг» в «Пакистанский поток», следует из протокола о внесении изменений в правительственное соглашение между странами, подписанное 16 октября 2015 года.

Согласно документу, компания «РТ Глобальные ресурсы» (входит в группу «Ростех») прекратит участие в проекте. Ее заменят на компанию, номинированную компетентным органом российской стороны, которую будут учреждать ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и Трубная металлургическая компания бизнесмена Дмитрия Пумпянского.

Соглашение предусматривает, что для реализации проекта Минэнерго, ЕТК и ТМК учредят компанию специального назначения в Пакистане, в которой пакистанской стороне будет принадлежать контрольный пакет. Доля России в проекте составит не менее 26% и будет оплачена либо в денежной форме, либо в виде услуг и продукции.

Кроме того, Россия и Пакистан переименуют совместный проект строительства газопровода «Север — Юг» в «Пакистанский поток», следует из протокола. Также стороны договорились, что на этапе строительства газопровода российская сторона после консультаций с пакистанскими коллегами имеет право решающего голоса при выборе подрядчиков, а также будет принимать решения по вопросам проектирования, инжиниринга, поставок и строительства проекта.