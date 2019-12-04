Пакистан предложил из-за санкций заменить «Ростех» в проекте газопровода

Заменить госкорпорацию в проекте по строительству газопровода «Север — Юг» в Пакистане стоимостью $4 млрд может «Зарубежнефть». В этом случае компания получит долю в проекте и станет партнером ТМК Дмитрия Пумпянского

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Почему «Ростех» может выйти из пакистанского проекта

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» войти в проект строительства газопровода в Пакистане «Север — Юг», заменив «дочку» «Ростеха» «РТ-Глобальные ресурсы». Об этом РБК сообщил источник в «Зарубежнефти», и подтвердили два источника, близких к проекту.

По словам собеседников РБК, о замене партнера попросила пакистанская госкомпания ISGSL, ссылаясь на санкционные риски. Госкорпорация с 2014 года находится под секторальными санкциями США, подразумевающими в том числе ограничения на привлечение финансирования и передачу технологий.

«Проект реализуется на условиях межправительственного соглашения, и его исполнителем должна быть госкомпания. Поэтому министерство нам предложило войти в проект. Сейчас рассматриваем предложение», — сказал РБК источник в «Зарубежнефти». Он пояснил, что речь идет о неконтрольном пакете в совместном предприятии: 49% или меньше. Основным акционером оператора строительства газопровода Oriental Stream Limited, зарегистрированного в пакистанском городе Карачи, является «Трубная металлургическая компания» (ТМК) Дмитрия Пумпянского. Ее менять не планируется, уточнили источники РБК.

По словам одного из собеседников РБК, близкого к проекту, изменение акционерной структуры Oriental Stream обсуждается с Пакистаном несколько месяцев, финального решения насчет «Зарубежнефти» нет, новый участник может быть другим. Оба источника утверждают, что вопрос вхождения в проект «Зарубежнефти», а также дальнейшие перспективы проекта российская делегация обсудит с пакистанской стороной 11 декабря в Исламабаде. Минпромторг сообщил 3 декабря, что на эту дату запланировано шестое заседание Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра экономики Пакистана Мухаммада Хаммада Азхара.