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Минфин предложил дать контроль за исполнением контрсанкций ФТС, ФНС и ЦБ

Ведомства будут следить за исполнением контрсанкций, а также обмениваться друг с другом соответствующей информацией. Запустить механизм контроля предлагается с 1 июля следующего года
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин предложил установить параметры контроля за исполнением российских контрсанкционных мер, принятых в мае. Ведомство вынесло на обсуждение законопроекты, по которым контроль за соблюдением контрсанкций возлагается на ФНС, ФТС и ЦБ, а также устанавливаются штрафы за нарушение соответствующего законодательства.

Согласно законопроекту, контроль за исполнением контрсанкций гражданами и большинством юрлиц будут осуществлять ФНС и ФТС. В зоне контроля ЦБ в этой области окажутся кредитные и финансовые организации, бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства и ряд других подобных организаций.

ФНС и ФТС получат право запрашивать у граждан и компаний документы и информацию, связанные с соблюдением контрсанкций. На предоставление будет отводиться не меньше недели.

Все три контролирующих органа будут обмениваться документами и информацией. Запустить механизм Минфин предлагает с 1 июля 2023 года.

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В пояснительной записке ведомство напоминает, что кроме ФТС таможенными органами выступают также региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты и на них могут быть возложены функции по контролю за соблюдением контрсанкционных мер. То же самое касается ФНС и ее территориальных органов.

Отдельным законопроектом Минфин предложил ввести штрафы за несоблюдение контрсанкций, предложив соответствующие поправки в КоАП. Так, для граждан и юрлиц штраф составит от 20 до 40% от суммы операции, проведенной с несоблюдением мер, для должностных лиц — также от 20 до 40%, но не более 30 тыс. руб. Если «несоблюдение установленных мер не имеет денежного выражения», то нарушителю-физлицу выпишут штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., предпринимателю, работающему без образования юрлица, или должностному лицу — от 2 тыс. до 3 тыс. руб., юрлицу — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

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К предложенным Минфином поправкам есть примечания, которые устанавливают ряд случаев, когда наказание не применяется.

Госдума приняла закон о закрытии «контрсанкционной информации»
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Президент Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях в начале мая. Так, отныне федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов страны, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией России, запрещается совершать сделки с подсанкционными лицами, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам, осуществлять финансовые операции, если выгоду получают те, кто находится под санкциями.

Тогда же представитель главы государства Дмитрий Песков не исключил, что в дальнейшем будет предусмотрено наказание для тех, кто не исполняет законодательство о контрсанкциях.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
контрсанкции Минфин ФНС ФТС ЦБ
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