Совфед отклонил закон о праве прокурора оспорить сделку при контрсанкциях

Законопроект, принятый Думой в начале июня, был отклонен по просьбе Генпрокуратуры из-за технических ошибок

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Совет Федерации отклонил законопроект, наделяющий прокуроров правом оспаривать в суде сделки, заключенные с нарушениями законодательства об ответных санкциях в адрес недружественных государств. Трансляция заседания палаты велась на странице Совфеда в соцсети «ВКонтакте».

Согласно документу, который вносит поправки в Гражданский процессуальный и Арбитражный кодексы, прокуроры получают право обращаться с исками в суд о признании таких сделок недействительными и вступать в процесс по сделке на любой ее стадии. В законопроекте также закрепляется право прокурора участвовать в делах о банкротстве в случае, если в рамках такого дела затрагиваются жилищные права граждан, в том числе несовершеннолетних.

Госдума приняла законопроект 8 июня, однако 21 июня представитель генпрокуратуры Артур Завалунов на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству выступил с просьбой отклонить закон, так как его ведомство обнаружило в нем техническую ошибку, которая ограничивает участие прокуроров в ряде судебных процедур. Устранять ошибку и дорабатывать закон будет специальная комиссия депутатов и сенаторов.

«Мы с вами, уважаемые коллеги, несем ответственность за качество принимаемых законов, и, конечно, если допускается технико-юридическая ошибка, мы не имеем права его принимать», — сказала, комментируя просьбу Генпрокуратуры, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

После введения и ужесточения многими странами санкций против России власти страны стали разрабатывать и принимать меры по защите экономики, бизнеса и граждан от санкционного давления. В российское законодательство также внесли изменения, облегчающие российским компаниям работу с западными контрагентами, в том числе в условиях ухода с российского рынка части из них. Одними из наиболее существенных законодательных мер стали разрешение параллельного импорта товаров в Россию и легализация внутренней регистрации находившихся в лизинге на Западе самолетов.

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Правительство также утвердило список недружественных стран, в который вошли все страны Евросоюза, США, Британия и другие.

В России с 2014 года действует закон о контрсанкциях против стран, объявивших об ограничениях в отношении России после вхождения Крыма в состав страны. Действие данного закона ежегодно продлевается, в последний раз президент России Владимир Путин продлил его в сентябре 2021 года.