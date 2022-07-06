Госдума приняла закон о закрытии «контрсанкционной информации»

Закон ограничивает распространение в СМИ и интернете данные о сделках российских физических и юридических лиц, которые могут привести к новым санкциям. Распространять их можно будет только с разрешения участников сделок

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправку, которая вводит в законодательство термин «контрсанкционная информация». Под ним понимаются данные о сделках российских физических и юридических лиц, публичное разглашение информации о которых может повлечь введение международных санкций в отношении сторон.

Документ ограничивает распространение такой информации среди неопределенного круга лиц, в том числе через СМИ и интернет. Делать это можно будет только с письменного согласия «участника внешнеторговой деятельности, совершившего или планирующего совершение сделки». В случае нарушения они смогут потребовать возместить убытки.

Ограничение не коснется органов государственной власти, председателя Центробанка и его заместителей.

Под понятие «контрсанкционной информации» не подпадают сведения:

составляющие государственную или коммерческую тайну, относящиеся к информации ограниченного доступа;

обязательные для размещения и использования в государственных, муниципальных и иных информационных системах;

обязательные к распространению в соответствии с федеральными законами.

Законопроект был зарегистрирован в Госдуме 2 июня. 14 июня он прошел первое чтение, а 5 июля — второе.

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Один из авторов поправок, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»), объясняя необходимость ограничить распространение «контрсанкционной информации«в интернете и СМИ, заявил, что под ней понимаются сведения, которые могут привести к дополнительным ограничениям. По словам Топилина, работа, которую ведет правительство (в том числе по поиску новых поставщиков и параллельному импорту) «требует определенной тишины». Инициатива защитит российский рынок и юрлиц, уверен он.

С начала военной операции на Украине США, Великобритания, Евросоюз, Канада, Япония и другие государства ввели несколько пакетов санкций против России. Они затронули крупные банки и компании, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Газпром», «Ростелеком», РЖД, а также ряд бизнесменов.

В мае Минфин предложил создать специальный перечень, куда войдут юридические лица, которые уже находятся под санкциями или могут попасть под них. Согласно инициативе, Федеральная налоговая служба сможет ограничивать доступ к информации из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности юрлиц и индивидуальных предпринимателей из перечня.