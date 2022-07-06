Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 60,16 (+2,98) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 58,51 (+3,43) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 15:14
Почему работник может сам выбрать, на какую карту получать зарплату РБК и ВТБ, 14:51
Госдума приняла закон о закрытии «контрсанкционной информации» Политика, 14:49
Эксперты оценили возможную стоимость выделенной трассы в Калининград Политика, 14:49
МИД опроверг задержание в Турции судна с зерном из Бердянска Политика, 14:48
С начала года продажи антидепрессантов выросли более чем в полтора раза Бизнес, 14:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:34
Ирина Винер подтвердила развод с бизнесменом Алишером Усмановым Общество, 14:32
В «Спартаке» оценили идею о создании Кубка лиги Спорт, 14:31
Предложение новостроек комфорт-класса в Москве выросло на 20% за месяц Недвижимость, 14:30
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 14:28
Володин предложил депутатам поехать в отпуск в ДНР или ЛНР Политика, 14:26
СК попросил арестовать трех генералов МВД за злоупотребление полномочиями Общество, 14:25
Комитет Госдумы направит в Минцифры обращение по проблемам с Fan ID Спорт, 14:21
Война санкций ,  

Госдума приняла закон о закрытии «контрсанкционной информации»

Закон ограничивает распространение в СМИ и интернете данные о сделках российских физических и юридических лиц, которые могут привести к новым санкциям. Распространять их можно будет только с разрешения участников сделок
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправку, которая вводит в законодательство термин «контрсанкционная информация». Под ним понимаются данные о сделках российских физических и юридических лиц, публичное разглашение информации о которых может повлечь введение международных санкций в отношении сторон.

Документ ограничивает распространение такой информации среди неопределенного круга лиц, в том числе через СМИ и интернет. Делать это можно будет только с письменного согласия «участника внешнеторговой деятельности, совершившего или планирующего совершение сделки». В случае нарушения они смогут потребовать возместить убытки.

Ограничение не коснется органов государственной власти, председателя Центробанка и его заместителей.

Минфин решил ограничить доступ к информации юрлиц, попавших под санкции
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Под понятие «контрсанкционной информации» не подпадают сведения:

  • составляющие государственную или коммерческую тайну, относящиеся к информации ограниченного доступа;
  • обязательные для размещения и использования в государственных, муниципальных и иных информационных системах;
  • обязательные к распространению в соответствии с федеральными законами.

Законопроект был зарегистрирован в Госдуме 2 июня. 14 июня он прошел первое чтение, а 5 июля — второе.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Каким будет курс рубля к концу 2022 года?
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В топ-50 — хозтовары и подгузники: рейтинг поставщиков Wildberries за май
Исследования
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы

Один из авторов поправок, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»), объясняя необходимость ограничить распространение «контрсанкционной информации«в интернете и СМИ, заявил, что под ней понимаются сведения, которые могут привести к дополнительным ограничениям. По словам Топилина, работа, которую ведет правительство (в том числе по поиску новых поставщиков и параллельному импорту) «требует определенной тишины». Инициатива защитит российский рынок и юрлиц, уверен он.

С начала военной операции на Украине США, Великобритания, Евросоюз, Канада, Япония и другие государства ввели несколько пакетов санкций против России. Они затронули крупные банки и компании, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Газпром», «Ростелеком», РЖД, а также ряд бизнесменов.

В мае Минфин предложил создать специальный перечень, куда войдут юридические лица, которые уже находятся под санкциями или могут попасть под них. Согласно инициативе, Федеральная налоговая служба сможет ограничивать доступ к информации из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности юрлиц и индивидуальных предпринимателей из перечня.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Госдума законопроект контрсанкции информация СМИ журналистика
Материалы по теме
Потанин призвал топ-менеджеров бороться и не увольняться из-за санкций
Бизнес
В Кремле не исключили наказания для россиян за нарушение контрсанкций
Политика
Путин утвердил ответственность за призывы к санкциям против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter