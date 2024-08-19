Совфед запустил ревизию международных соглашений России в рыболовстве

Совфед намерен провести ревизию рыболовных соглашений России с другими странами и найти среди них невыгодные. Заняться этим поручили Минсельхозу и Росрыболовству. Эксперты советуют подойти к рыбной дипломатии взвешенно

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Совет Федерации рекомендовал Росрыболовству и Минсельхозу провести анализ всех международных соглашений России в области рыболовства на предмет целесообразности их дальнейшей реализации. Это следует из решения председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных, с которым ознакомился РБК. Информацию из него подтвердили и во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). РБК направил запрос в Совет Федерации.

Исполнители должны направить свои предложения в МИД, который в свою очередь должен на основе выводов профильных ведомств подготовить предложения по денонсации договоров, не отвечающих национальным интересам и предоставляющих односторонние привилегии, в том числе недружественным странам, следует из документа.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИДа.

Почему хотят пересмотреть договоры о рыболовстве

Решение направить такие рекомендации ведомствам было принято по итогам поручения главы Совфеда Валентины Матвиенко после выступления президента ВАРПЭ Германа Зверева на 563-м заседании верхней палаты парламента, уточнили в ассоциации.

В целом идею проанализировать и подготовить к денонсации невыгодные для России международные соглашения спикер Совфеда озвучивала и раньше. Еще в марте этого года Матвиенко поручала вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву и главе комитета по международным делам Григорию Карасину провести «спокойную, тщательную ревизию» и подготовить пакет соглашений с «враждебными странами», которые дают им односторонние привилегии и которые можно расторгнуть.

«Мы уже немного запоздали с этой работой. Два года терпим, два года пытаемся вести себя цивилизованно. Мы и дальше будем вести себя цивилизованно, но жестко и строго отстаивая свои национальные интересы», — добавляла Матвиенко.

О ревизии международных договоров России спикер Совфеда публично вспомнила после того, как 6 марта верхняя палата парламента одобрила законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, подписанного еще во времена СССР. Соглашение от 1956 года разрешало британским рыболовным судам вести промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно ходить и становиться на якорь в этих водах. В Госдуме необходимость денонсации договора объясняли тем, что Лондон в 2022 году отменил режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

Росрыболовство идею ревизии международных соглашений о рыболовстве между Россией и другими странами поддерживало. Нужно определить, есть ли среди них невыгодные для страны, заявлял в интервью телеканалу РБК руководитель ведомства Илья Шестаков.

Впрочем, к вопросу о «выгоде или невыгоде» тех или иных соглашений Шестаков призывал подходить взвешенно. У России, по его словам, «нет соглашения, где мы просто разрешаем странам заходить к нам в экономзону и ловить у нас рыбу». Договоренности в области рыболовства, которые заключались ранее, были взаимовыгодными. «Есть обменные соглашения, где мы разрешаем заходить к нам в экономзону, но при этом имеем право зайти в экономзону этого государства для вылова. Есть соглашения, в рамках которых мы предоставляем право промысла в обмен на денежную компенсацию. Вопрос, выгодно или невыгодно, — это всегда такая палка о двух концах», — рассуждал глава Росрыболовства.

Международное сотрудничество в области рыболовства обеспечивает в разные годы, по данным Росрыболовства, примерно четверть всего российского вылова водных биоресурсов — около 1 млн т. Для сравнения общий российский вылов в 2023 году составил более 5,3 млн т — рыбаки добыли рекордный объем за последние 30 лет.

Что говорят Минсельхоз и Росрыболовство

В пресс-службе Минсельхоза сообщили РБК, что сейчас проводят анализ всех ранее заключенных международных соглашений. В случае выявления целесообразности денонсации соответствующие предложения будут направлены в МИД, который в целом отвечает за систему международного сотрудничества России.

В самом Росрыболовстве сообщили, что регулярно анализируют международно-правовую базу и в том числе оценивают актуальность действующих межправительственных соглашений в области рыболовства и аквакультуры, а также целесообразность заключения новых.

Зачем нужны соглашения с иностранцами в области рыболовства Международные соглашения в этой сфере Россия заключает с другими странами для развития сотрудничества в области рыбного хозяйства, а также для борьбы с нелегальным выловом и браконьерством — для противодействия так называемому ННН-промыслу (незаконному, несообщаемому и нерегулируемому), напоминают в Росрыболовстве. Соглашения реализуются на основе взаимного экономического, социального и политического интереса с приоритетом экологии, подчеркивают в ведомстве. Договоренности о выделении рыбакам из других государств квот вылова в российских водах базируются на данных науки, при этом учитывается приоритет — сохранение национальных рыбных запасов и условия устойчивого отечественного промысла. В свою очередь по соглашению с рядом стран Россия получает доступ в воды иностранных государств.

«На данный момент в повестке нет вопроса денонсации соглашений в области рыбного хозяйства, кроме уже принятых решений», — подчеркнули в Росрыболовстве. Там также заверили, что если основания для этого появятся, то вопрос предварительно и тщательно обсудят «с учетом всех рисков в интересах нашего государства», в том числе с отраслевым сообществом.

Что говорят участники рынка

Сейчас между Россией и иностранными государствами заключено около 70 соглашений в сфере рыболовства, рассказывает президент ВАРПЭ Герман Зверев. «Если говорить об отдельных странах, то у нас заключены соглашения с Норвегией, США, Данией и Фарерскими Островами, Китаем, Японией, КНДР и Республикой Корея, Исландией, Кубой, Марокко, бывшими союзными республиками и другими». Договоренности касаются не только распределения квот или районов промысла между рыбаками России и других стран, но и совместной научной деятельности, работы по сохранению биоразнообразия и повышения устойчивости промысла, пресечения ННН-промысла, выработки правил взаимного доступа судов и товаров в порты, торговли и отраслевого образования, перечисляет эксперт.

Треть из действующих международных соглашений была ратифицирована еще в период СССР, напоминает Зверев. Наиболее значимые из них были заключены при министре рыбной промышленности Александре Ишкове: например, подписанное в 1970-х годах с Норвегией соглашение, которое впервые в истории предусматривало правила совместного использования несколькими странами ресурсов — запасов трески в Баренцевом море. В те же годы были подписаны значимые соглашения о сотрудничестве с Японией, странами Латинской Америки, Северной Африки, Канадой, Фарерскими Островами и др.

Международные соглашения в рыболовстве у России десятилетиями существуют с большинством стран, которые ловят рыбу, рассказывал ранее вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Пересмотр этих соглашений, по мнению эксперта, вряд ли несет для России риски снижения рыбодобычи, поскольку наша страна в плане рыбы самодостаточна — ресурса хватит не только для внутреннего рынка, но и для экспорта.

При анализе международных соглашений важен взвешенный подход, настаивает Зверев: «Рыбная дипломатия — очень тонкая материя». Президент ВАРПЭ призывает присмотреться к опыту СССР: тогда «в условиях холодной войны, споров и трений» был выстроен каркас советского влияния в мировом рыбном хозяйстве. «По моему мнению, сфера рыбного хозяйства была и должна оставаться сферой, где возможны конструктивное взаимодействие и сотрудничество, поэтому международные соглашения должны оцениваться очень внимательно. Необходима кропотливая работа по формированию коалиции, которая будет формировать правила игры в мировом рыбном хозяйстве», — добавил Зверев.