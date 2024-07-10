Сенаторы США попросили запретить экомаркировку для российской рыбы

Власти США пытаются добиться запрета для России использовать международный экологический сертификат рыболовства. Рыбаки говорят о давлении на независимую организацию и борьбу за рынок — сертификаты нужны для экспорта в ЕС

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Американские сенаторы обратились в Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC) с призывом запретить использование российскими рыбаками международного экологического сертификата рыболовства. Письмо с такими требованиями сенаторы-республиканцы Дэн Салливан (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) направили гендиректору Морского попечительского совета Руперту Хоусу в апреле 2024 года, выяснил РБК. Копия соответствующего письма есть в распоряжении издания. О том, что такое обращение было направлено в совет, знают в российской Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

РБК направил запрос в Морской попечительский совет, а также представителям Дэна Салливана и Сьюзан Коллинз.

О каких сертификатах идет речь Морской попечительский совет — международная некоммерческая организация, которая была создана в 1997 году в Великобритании. Его основали Всемирный фонд дикой природы (WWF, признан в России иноагентом и нежелательной организацией) и компания Unilever. Организация разработала стандарты экологически ответственного рыболовства и прослеживаемости цепочек поставок рыбы. Ее знак MSC на продукции гарантирует, что рыба и морепродукты поступают только от законных и экологически ответственных промыслов, которые заботятся о сохранении морских биоресурсов. Системы экологической маркировки и сертификации все шире применяются в мировой торговле рыбой, рассказывает президент Всероссийской организации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Размещенные на продукции знаки гарантируют, что продукция произведена из рыбы, популяция которой находится в устойчивом состоянии, и ей не грозит исчезновение. Стандарт Морского попечительского совета — наиболее известная и авторитетная сертификационная программа в области рыболовства, говорит президент АДМ Алексей Буглак. Сертификат MSC сегодня имеет основная доля вылова минтая в России. Для его получения аккредитованные иностранные агентств проводят аудит промысла на предмет его устойчивости, указывает Буглак. Первый сертификат российские рыбаки получили в 2009 году — сертификацию прошел промысел горбуши и кеты у острова Итуруп у компании «Гидрострой». Экосертификат — обязательный элемент доступа рыбопродукции на развитые рынки, прежде всего в ЕС, который выступает крупнейшим в мире импортером, объясняет Зверев. По данным FAO, импорт ЕС в 2022 году составил $95 млрд, включая торговлю внутри союза — это половина всего объема мировой торговли рыбой. Наличие сертификата MSC, подтверждающего экологичность продукции и способ улова, критично важно для доступа на европейский рынок, рассказывал ранее и один из крупнейших российских добытчиков минтая «Русская рыбопромышленная компания».

Чего добиваются сенаторы США

В своем обращении сенаторы Салливан и Коллинз призывают Морской попечительский совет «принять срочные меры и запретить дальнейшее использование маркировки MSC» для всей рыбы и морепродуктов, выловленных в России.

Сенаторы напоминают, что в декабре 2023 года США расширили санкции против российской рыбы так, чтобы переработанная в Китае и других третьих странах продукция не могла больше легко попадать на американский рынок. А в ноябре Европейский совет утвердил решение об исключении рыбной продукции российского происхождения из системы автономных тарифных квот ЕС, чтобы лишить ее преимущества беспошлинной торговли в ЕС до 2026 года.

Но Морской попечительский совет, в свою очередь, не только сохранил для российских рыбаков действовавшие сертификаты, но и в срочном порядке позволил крупным компаниям из России завершить процедуру получения новых сертификатов, говорится в письме. Сертификация MCS повышает стоимость продукции из России и повышает к ней доверие. «В результате огромное количество российских морепродуктов поступает сейчас на мировые рынки под обнадеживающим знаком экомаркировки MSC», — негодуют сенаторы. Средства от ее продажи идут в российскую экономику.

В письме Салливан и Коллинз обращают внимание и на «тесные и давние связи между российской рыбной отраслью и Кремлем». После начала специальной военной операции на Украине власти приняли «дополнительные шаги по монетизации российских морепродуктов» за счет увеличения производства, экспорта и новых экспортных пошлин на рыбную продукцию. Сенаторы приводят оценку, согласно которой более 80% экспортируемых Россией объемов рыбы и морепродуктов проходят переработку в Китае, после чего эти поставки идут в другие страны.

«Не может быть никаких сомнений в том, что российские сертификаты MSC способствуют этой торговле», —.заключают Салливан и Коллинз. Кроме того они обращают внимание, что экомаркировка MSC на российских морепродуктах скрывает их происхождение от добросовестных покупателей и порождают «ложную эквивалентность между российскими и американскими морепродуктами из северной части Тихого океана».

Что говорят российские рыбопромышленники

Негосударственные системы экологической сертификации превратились в «серьезный инструмент управления мировым рыбным рынком» наряду с таможенно-тарифной политикой и международными рыбохозяйственными организациями, констатирует президент ВАРПЭ. По словам Зверева, различные системы экологической сертификации регулируют более 20% мирового вылова — сейчас это способ вхождения на зарубежные рынки. Потребители многих стран отказываются от покупки продукции, не имеющей экологической сертификации, объясняет Зверев: «Понимая это, переработчики и дистрибьюторы преимущественно закупают сертифицированную продукцию. Поэтому вся продукция, как экспортируемая на конечные рынки сбыта, так и в третьи страны для переработки и реэкспорта, должна иметь экосертификат».

С момента своего создания системы экологической сертификации позиционировали себя как негосударственные системы, не имеющие отношения к политике — они фокусировались исключительно на экологической повестке и сохранности водных биологических ресурсов, и за ними закрепилась репутация «не поддающихся политическому давлению и коммерческому лоббизму организаций», отмечает президент ВАРПЭ. «Давление на MCS, как наиболее авторитетную систему сертификации, со стороны США еще раз подтверждает значимость экосертификации для продаж. Мотивация американских сенаторов проста как штыковая лопата. Они хотят превратить европейские рынки рыбопродукции — как и многие другие — в «заповедник прибыли» для американских рыбопромышленников, искусственно вытолкав российских конкурентов», — убежден Зверев.

Такая попытка предпринимается не впервые, говорит эксперт. Раньше сами системы экологической сертификации использовались как инструмент для ограничения доступа России на международные рынки, но сейчас российские компании научились этим инструментом пользоваться, объясняет Зверев. По данным ВАРПЭ, на соответствие международному стандарту устойчивого рыболовства MSC сертифицировано 86% улова российского минтая. «К началу 2000-х годов российские предприятия продавали в Европе почти 100 тыс. т филе минтая. Наши конкуренты из США решили поставить против нас барьер, используя системы экологической сертификации. Тогда мы оказались не готовы к этому. В результате на несколько лет нас выбили с рынка, но затем мы преодолели барьеры и стали «отжимать» европейский рынок у американцев: вот они и бесятся», — резюмирует Зверев.

В Ассоциации добытчиков минтая также видят в требованиях сенаторов признаки борьбы с конкурентами. До 2013 года, когда российский промысел минтая в Охотском не был сертифицирован, производители США удерживали около 30% европейского рынка филе минтая, рассказывает Буглак из АДМ. На долю России приходилось не более 10% рынка. «Российские предприятия продавали большую часть уловов в Китай в виде мороженого минтая, который перерабатывался на филе и продавался на европейском рынке с дополнительным дисконтом», — объясняет собеседник РБК.

Но затем благодаря «качественному и ответственному управлению промыслом» Россия смогла не только получить экологическую сертификацию, но и нарастить вылов и производство минтаевой продукции, продолжает Буглак. «Мы стали производить филе минтая из свежей рыбы, как в море, так и на береговых заводах. По итогам 2022 года наша доля на европейском рынке филе минтая достигла 29%, а США снизилась до 21%», — отмечает эксперт.

Давление, которое сегодня оказывают американские рыбопромышленники и чиновники на MCS, имеет четко выраженную коммерческую мотивацию, считает Буглак: цель — восстановление монопольного положения аляскинского минтая на европейском рынке и получение за счет европейских потребителей сверхдоходов от экспорта своей рыбной продукции, причем не только из минтая. «Антироссийские санкции им не помогли, и наши конкуренты ищут новые инструменты борьбы с российской продукцией», — заключает Буглак.

РБК направил запрос в Росрыболовство.