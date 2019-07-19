Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова

Минприроды разрешило «Востокуглю» Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в Арктике, изменив границы заповедной зоны. Это позволит загрузить Северный морской путь к 2024 году

Минприроды разрешило «Востокуглю» Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года. Представитель ведомства от комментариев отказался. Представитель «Востокугля» не ответил на запрос РБК.

ФГУ «Государственный приро́дный запове́дник «Большо́й Аркти́ческий» — самый большой по площади заповедник в Евразии, он занимает 4 169 222 га на землях Таймырского автономного округа.

По словам собеседника РБК, документ Минприроды о корректировке границ заповедника уже находится на регистрации в Минюсте. Другой участник заседания подтвердил РБК эту информацию, пояснив, что речь идет об исключении охранной зоны кластера «Бухта Медуза» из границ Большого Арктического заповедника. В этой зоне «Арктическая горная компания» (АГК), входящая в «Востокуголь», планирует добывать 19 млн т угля к 2024 году. Компания также намерена построить угольный терминал «Чайка» в порту Диксон для вывоза угля по Северному морскому пути (СМП). В прошлом году у АГК возник спор с Росприроднадзором, который обвинил ее в незаконной добыче угля. ФСБ на этом основании возбудила уголовное дело против руководства АГК.

Учитывая проблемы, с которыми столкнулась компания Босова, Минприроды поставило под сомнение ее планы по добыче угля при расчете грузовой базы СМП. Но от их реализации зависит в том числе выполнение майского указа Владимира Путина. Президент поставил цель — увеличить грузооборот по Северному морскому пути (СМП) с 17 млн до 80 млн т к 2024 году.