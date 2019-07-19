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Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова
Минприроды разрешило «Востокуглю» Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в Арктике, изменив границы заповедной зоны. Это позволит загрузить Северный морской путь к 2024 году

Минприроды разрешило «Востокуглю» Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года. Представитель ведомства от комментариев отказался. Представитель «Востокугля» не ответил на запрос РБК.

ФГУ «Государственный приро́дный запове́дник «Большо́й Аркти́ческий» — самый большой по площади заповедник в Евразии, он занимает 4 169 222 га на землях Таймырского автономного округа.

По словам собеседника РБК, документ Минприроды о корректировке границ заповедника уже находится на регистрации в Минюсте. Другой участник заседания подтвердил РБК эту информацию, пояснив, что речь идет об исключении охранной зоны кластера «Бухта Медуза» из границ Большого Арктического заповедника. В этой зоне «Арктическая горная компания» (АГК), входящая в «Востокуголь», планирует добывать 19 млн т угля к 2024 году. Компания также намерена построить угольный терминал «Чайка» в порту Диксон для вывоза угля по Северному морскому пути (СМП). В прошлом году у АГК возник спор с Росприроднадзором, который обвинил ее в незаконной добыче угля. ФСБ на этом основании возбудила уголовное дело против руководства АГК.

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Майский указ застрял во льдах: как найти 80 млн т грузов для Севморпути

Учитывая проблемы, с которыми столкнулась компания Босова, Минприроды поставило под сомнение ее планы по добыче угля при расчете грузовой базы СМП. Но от их реализации зависит в том числе выполнение майского указа Владимира Путина. Президент поставил цель — увеличить грузооборот по Северному морскому пути (СМП) с 17 млн до 80 млн т к 2024 году.

Поскольку планы «Востокугля» не брались в расчет, Минприроды называло подтвержденными запасами месторождений и согласованными проектами строительства инфраструктуры только 59 млн т прогнозных грузов. А гендиректор консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев, который участвовал в подготовке прогноза Минприроды о грузооброте СМП к 2024 году, говорил РБК, что с учетом расследования в рамках уголовного дела против руководства АГК «все становится еще более туманно».

Теперь Минприроды учитывает около 19 млн т добычи АГК в своем прогнозе грузовой базы СМП к 2024 году, сообщил РБК участник совещания у Акимова. Всего ведомство насчитало 80,2 млн т грузов, из которых основу составляют проекты НОВАТЭКа — 19 млн т с «Ямал СПГ», около 22 млн т с «Арктик СПГ 2», «Газпромнефти» (7,1 млн т нефти с Новопортовского месторождения), «Норникеля» (1,4 млн т металлов). Помимо АГК, уголь в Арктике также планирует добывать AEON Corporation Романа Троценко (4 млн т). В прогнозе учтены также нефть с Пайяхского месторождения «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (5 млн т), металлы казахстанской Kaz Minerals, разрабатывающей Баимское месторождение (0,5 млн т), северный завоз — (0,5 млн т различной продукции), транзит грузов по СМП (0,5 млн т), а также их экспорт (0,5 млн т). Однако решения о разработке Пайяхского месторождения пока нет: для реализации проекта нефтяники требует предоставить налоговые льготы и создать транспортную и социальную инфраструктуру.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на 2,6 трлн руб. Это необходимо, чтобы нефтяники смогли вложить в развитие Арктики от 5 трлн до 8,5 трлн руб., сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Сечина от 26 июня.

Сечин просит главу государства поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий особый режим для инвесторов, предполагающий освобождение новых нефтегазовых месторождений от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Льготы предназначены в том числе для проекта «Восток ойл», который должен объединить месторождения госкомпании (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (Пайяхское). В кластер также могут войти месторождения «Ермак нефтегаз» — совместного предприятия «Роснефти» и BP.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова
Теги: Минприроды РФ, Дмитрий Босов, Северный морской путь
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