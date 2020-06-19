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Минприроды ужесточит выдачу лицензий на работу с опасными отходами

Минприроды предложило ужесточить правила выдачи и переоформления лицензий на обращение с промышленными отходами первых четырех классов опасности. С конца 2019 года создания на этом рынке федерального оператора добивается «Ростех»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минприроды предложило упорядочить правила выдачи лицензий на сбор, обработку, обезвреживание, транспортировку и хранение опасных отходов I—IV класса опасности, к которым преимущественно относятся промышленные отходы, а также твердые коммунальные отходы. С начала 2021 года получение лицензии должно зависеть от наличия собственного парка техники по вывозу отходов, а также результатов государственной экологической экспертизы для объектов размещения, обработки и обезвреживания отходов.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, который замминистра природных ресурсов и экологии Константин Румянцев направил 3 июня в Минэкономразвития, Минпромторг, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. У РБК есть копия письма Румянцева и прикрепленный к нему проект постановления правительства. Их подлинность РБК подтвердил представитель Минприроды.

Как изменятся правила работы операторов по сбору опасных отходов

Действующее постановление правительства «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности», принятое в октябре 2015 года, утратит силу до конца 2020 года в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», сообщил РБК представитель Минприроды. Этот механизм, инициированный еще бывшим премьером Дмитрием Медведевым, предполагает отмену устаревших и избыточных регуляторных норм и введение моратория на принятие новых нормативно-правовых актов, которые содержат ужесточающие требования или формируют дополнительную контрольно-надзорную нагрузку для бизнеса.

Что относится к отходам I—IV классов опасности

К отходам I класса опасности относятся ртуть и приборы, содержащие соли свинца, например сложные термометры и конденсаторы, к отходам II класса — батарейки, автопокрышки, масла. Отходы III класса включают отработанные медные провода, шлам очистки труб от нефти, дизтопливо. Отходы IV класса в основном состоят из строительных отходов — бой кирпича, остатки щебня и арматуры, опилки и т.д.

По действующему постановлению лицензия на обращение с промышленными отходами выдается бессрочно. «Получил ее один раз на всю жизнь — и занимаешься обращением с отходами независимо от наличия специализированной техники и финансовых ресурсов», — говорила в интервью РБК глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она выступила не только за упорядочивание условий выдачи лицензий, но и за ограничение срока их действия.

Глава Росприроднадзора — РБК: «Штрафы не являются целью и панацеей»
Бизнес
Светлана Радионова

Радионова также предлагала сделать прозрачную для государства систему и вывесить публичный реестр утилизаторов отходов. «Не будет фейковых историй, когда компания подает утилизационных актов на 100 тыс. руб., имея мощности на 10 тыс. руб.», — говорила она.

Новые лицензии на обращение с промышленными отходами, согласно новому проекту Миприроды, будут выдаваться, если у компании или индивидуального предпринимателя (ИП) в наличии:

  • собственная техника для вывоза отходов (использование одних и тех же транспортных средств несколькими лицами, осуществляющими такую деятельность, будет запрещено);
  • здания, объекты и мощности для обработки, обезвреживания или утилизации отходов (объект размещения отходов должен быть включен в государственный реестр объектов по размещению отходов — ГРОРО, а земля, где расположен полигон, должна быть в собственности или в аренде на законных основаниях);
  • квалифицированный персонал для работы с отходами указанного класса опасности;
  • результаты государственной экологической экспертизы для технологий по обработке, обезвреживанию и хранению отходов.

К тому же компаниям или ИП, получившим такие лицензии, будет запрещено использовать мобильное оборудование по сбору и вывозу отходов на других проектах, а полезные компоненты, которые можно использовать, — вторсырье — запретят складировать на полигонах или сжигать.

Сейчас новые правила проходят стадию согласования с учетом замечаний бизнеса и профильных ведомств. Росприроднадзор еще в начале апреля направил в Минприроды письмо с предложением сделать лицензии на обращение с промышленными отходами ограниченными по срокам, сказал РБК представитель ведомства. По его словам, ведомство считает необходимым определить срок действия лицензий в пять лет, либо на срок эксплуатации объекта размещения отходов. Но в текущей редакции проекта постановления не прописано сроков действия лицензий. РБК направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития, Минпромторга и Роспотребнадзора.

Как новые правила согласуются с планами «Ростеха» на рынке

Обращение с промышленными отходами I—II классов опасности курирует структура «дочки» «Росатома» «РосРао». А глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил в декабре 2019 года на базе возглавляемой им госкорпорации создать федерального оператора по обращению с промышленными отходами III—V классов опасности, на которые приходится 95% всех отходов в России. В АКРА оценивали примерную стоимость вывоза и складирования таких отходов в 1,4 трлн руб. в год.

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Бизнес
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Тогда глава Минприроды Дмитрий Кобылкин выступил против этой инициативы, заявив, что это ущемит интересы малого бизнеса и противоречит антимонопольному законодательству. Тем не менее в конце апреля 2020 года стало известно, что вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев внес в аппарат правительства поправки в законы об отходах и о «Ростехе», которые предполагают, что госкорпорация сможет рекомендовать федерального оператора по обращению с промышленными отходами и размер тарифов на его услуги. «Я бы села за круглый стол и хорошенько подискутировала о едином операторе промышленных отходов с самими промышленниками, бизнесом и потребителями. Одно ясно: надо наводить порядок», — говорила в интервью РБК Радионова.

Комментируя новый проект лицензирования сбора и вывоза опасных отходов, представитель «Ростеха» сказал РБК: «Это нужный отрасли документ, который призван упорядочить правила выдачи разрешительных документов, требования к юридическим лицам и предпринимателям, работающим в данной сфере». «Все компании, входящие в контур «РТ-Инвест» в области обращения с отходами, уже сегодня отвечают требованиям нового положения о лицензировании деятельности по обращению с отходами I—IV классов опасности. Корректировка правил вполне логична и, по сути, упорядочивает контроль за лицензиатами и за подобного рода деятельностью», — добавил представитель «РТ-Инвест», в которой «Ростеху» принадлежит 25%.

«Ростех» сможет выполнить новые требования переоформления и получения лицензий, как и большинство давно работающих в этой отрасли компаний, считает заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. С рынка уйдут те компании, которые используют арендованную технику для вывоза отходов и владеют свалками, которые все равно придется закрывать, добавила она

Какие есть противоречия в новых правилах

«Ростех», «РТ-Инвест» и эксперты отраслевых бизнес-объединений обнаружили несколько противоречий в новых правилах по выдаче лицензий, которые подготовило Минприроды:

  • Для того чтобы объект попал в госреестр объектов размещения отходов (ГРОРО), он должен пройти инвентаризацию, для прохождения которой необходимо указывать реквизиты полученной лицензии. «Возникает ситуация, когда застройщик не сможет получить ни лицензию на объект размещения, ни включить объект в ГРОРО. Поэтому данные документы нужно синхронизировать», — говорит представитель «РТ-Инвест».
  • В части проведения государственной экологической экспертизы необходимо установить четкие критерии: что считать новой технологией и когда такая экспертиза действительно необходима, добавил представитель «Ростеха». По его словам, эта позиция госкорпорации доведена до Минпромторга.
  • В проекте постановления правительства не прописано, как будет контролироваться количество мощностей у утилизаторов, если оно не указывается при получении лицензии. «Власти хотят бороться с фейковыми историями об утилизации отходов, но прописывают только сам факт нахождения мощностей в собственности, что не исключает торговли актами утилизации в количестве, превышающем эти мощности», — сказала исполнительный директор ассоциации «РусПЭК» (объединяет, в частности, Coca-Cola, Procter & Gamble, Tetra Pak и «Балтику») Любовь Меланевская.
  • Механизм контроля за выполнением условий лицензий в документе также не прописан. «Запрещено нескольким лицензиатам использовать одно и то же транспортное средство. А ведь есть транспорт, который можно брать в аренду на почасовую или сдельную работу», — замечает Беляева из «Деловой России». Она предупреждает, что принятие поправок приведет к простою дорогостоящего оборудования, которое уже нельзя будет взять в аренду на небольшой срок.
  • Новые правила создадут проблемы и для сделок купли-продажи мусоровозов. Сейчас не нужно уведомлять власти о таких сделках. Но если покупатель техники не уведомил о покупке техники, то ему могут отказать в получении лицензии, добавила Беляева.

РБК направил запрос представителю Минприроды.

Куратор мусорной реформы раскрыл число незаконных свалок в России
Бизнес
Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Автор: Людмила Подобедова
Теги: вывоз мусора, полигон, Минприроды, Росприроднадзор
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