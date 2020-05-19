Падение спроса на новые автомобили в Европе поставило исторический рекорд

Авторынок в ЕС в апреле пережил крупнейшее в истории падение. В Италии и Испании спрос на новые авто упал на 97 и 96% соответственно

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Число зарегистрированных новых автомобилей в Евросоюзе в апреле 2020 года упало на 76,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордное месячное падение за всю историю, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей.

В целом в период с января по апрель 2020 года спрос в ЕС на новые легковые автомобили сократился на 38,5%. Как отмечает ассоциация, почти двукратное падение продаж произошло на трех из четырех ключевых авторынках Европы без учета Великобритании — в Италии (на 50,7%), Испании (на 48,9%) и Франции (на 48%). В Германии спрос упал почти на треть — на 31% с начала этого года.

В апреле, на который пришелся пик распространения коронавируса в Европе и максимальное количество ограничительных мер, спрос упал еще сильнее, опустившихся в некоторых странах почти до нуля. В Италии число зарегистрированных новых автомобилей упало на 97,6%, в Испании — на 96,5%, во Франции — 88,8%. На всех авторынках 27 стран Европы в апреле падение продаж измерялось десятками процентов.

Причиной этого ассоциация называет введенные из-за коронавируса ограничения. Из-за них почти все выставочные залы в странах ЕС в апреле были закрыты. За месяц дилеры сумели продать лишь 270 тыс. новых автомобилей по сравнению с 1,1 млн в прошлом году.

Европейская ассоциация автопроизводителей объединяет производителей таких марок, как BMW, Fiat, Iveco, Jaguar, Land Rover, Opel, Peugeot, Citroën, Renault, Volkswagen, Volvo и других. Данные этого года сравнивались с историческими показателями в ЕС, пересчитанными после выхода Великобритании из состава союза.