Путин поручил выделить 20,5 млрд руб. на поддержку автопрома

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Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить на программы льготного автокредитования, лизинга, аренды и на госзакупки автомобилей суммарно 20,5 млрд руб. Поручение входит в список мер по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, опубликованный на сайте Кремля.

Из общей суммы 7 млрд руб. должно пойти на финансирование программ льготного автокредитования. На программы льготного лизинга автомобильной техники будет направлено 6 млрд руб. Сумму в размере 2,5 млрд руб. выделят для финансирования и утверждения программы аренды автомобильной техники. Дополнительное финансирование объемом 5 млрд руб. также пойдет на централизованную закупку автомобилей скорой помощи для нужд регионов, ФМБА и Управления делами президента.

Правительство должно выполнить поручения президента до 22 мая.

Совещание по вопросам развития автомобильной промышленности прошло 24 апреля. На нем президент заявил о необходимости поддержать стабильную работу автопрома и сохранить рабочие места в отрасли во время кризиса, вызванного коронавирусом. Он сообщил, что государство должно «подставить плечо производителям» и обеспечить спрос на их продукцию.