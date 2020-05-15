Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минпромторг предложил включить автодилеров в список пострадавших отраслей. Такой проект постановления правительства России представило ведомство. Документ есть в распоряжении РБК.

В перечень пострадавших отраслей предлагается добавить торговлю автотранспортными средствами, легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. В проекте также предлагается дополнить перечень разделом «Обрабатывающие производства». Он включает в себя производство комплектующих и принадлежностей, а также электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств.

В Минпромторге пояснили, что из-за ограничительных мер автодилеры и производители автомобильных комплектующих приостановили свою деятельность, а по итогам апреля произошло падение рынка автомобилей более чем на 72%.

«Мы рассчитываем на то, что данные меры окажут существенную поддержку дилерским сетям и ощутимый положительный эффект автомобильной отрасли в целом», — сообщил РБК представитель Минпромторга.