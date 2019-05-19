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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефти
Белорусская сторона, указал заместитель премьер-министра республики, уже приступила к реализации этого проекта. Он должен помочь урегулировать ситуацию с поставками нефти
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Белоруссия и Россия договорились о проекте «дорожной карты» по урегулированию ситуации с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом журналистам рассказал заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко, передает местное агентство БелТА.

Договоренность, по его словам, была достигнута и представлена экспертами после переговоров Ляшенко с российским вице-премьером Дмитрием Козаком, они прошли 16 мая в Москве. «В соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект «дорожной карты» мероприятий по замещению на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества», — уточнил заместитель белорусского премьера.

Минск, указал он, уже приступил к реализации этого проекта. В целом он предусматривает обеспечение сырьем белорусских нефтеперерабатывающих заводов и возобновление транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении европейских государств.

Проект «дорожной карты» Ляшенко также предложил закрепить на уровне вице-премьеров России и Белоруссии. В связи с этим договоренность, заметил он, для подписания была направлена Дмитрию Козаку.

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О том, что стороны изучают вопросы возобновления работы нефтепровода и вырабатывают график замены загрязненной нефти по всем европейским направлениям «Дружбы», ранее, 17 мая, рассказывали на белорусском предприятии «Белнефтехим». Тогда же там указали, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» из Белоруссии в направлении Украины и Польши приостановлены.

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В первом случае, указывали в пресс-службе, это произошло из-за того, что на территории Украины не оказалось свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти. В Польшу поставки тем временем были прекращены из-за того, что на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии до сих пор идет ремонт оборудования, которое было повреждено загрязненным сырьем.

Об ухудшении качества идущей из России по трубопроводу «Дружба» нефти стало известно в середине апреля. После этого Белоруссия и несколько европейских стран приостановили закупки российского сырья по данному маршруту. По оценкам Reuters, загрязненными оказались 5 млн т нефти на общую сумму более $2,5 млрд. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, обвинял Россию в ущербе от «грязной» нефти на «сотни миллионов».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Белоруссия, Москва, «Дружба», трубопровод
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