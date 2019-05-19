Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефти

Белорусская сторона, указал заместитель премьер-министра республики, уже приступила к реализации этого проекта. Он должен помочь урегулировать ситуацию с поставками нефти

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Белоруссия и Россия договорились о проекте «дорожной карты» по урегулированию ситуации с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом журналистам рассказал заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко, передает местное агентство БелТА.

Договоренность, по его словам, была достигнута и представлена экспертами после переговоров Ляшенко с российским вице-премьером Дмитрием Козаком, они прошли 16 мая в Москве. «В соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект «дорожной карты» мероприятий по замещению на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества», — уточнил заместитель белорусского премьера.

Минск, указал он, уже приступил к реализации этого проекта. В целом он предусматривает обеспечение сырьем белорусских нефтеперерабатывающих заводов и возобновление транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении европейских государств.

Проект «дорожной карты» Ляшенко также предложил закрепить на уровне вице-премьеров России и Белоруссии. В связи с этим договоренность, заметил он, для подписания была направлена Дмитрию Козаку.