Белоруссия отменила запрет на ввоз из России чая Greenfield и кофе Jardin
Минздрав Белоруссии с 19 апреля отменил запрет на ввоз в республику продукции российской компании «Орими», которая выпускает чаи под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Жемчужина Нила», «Гита», «Шах», «Принцесс Канди», а также кофе Jardin и «Жокей». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Данное решение принято на основании представленных обществом доказательств, удостоверяющих перечень и эффективность проведенных корректирующих мероприятий, стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенности системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции», — говорится в сообщении.
Ограничения были введены после обнаружения плесени в чаях брендов «Гита» и «Принцесса Канди». Сначала речь шла об изъятии из продажи четырех видов пакетированного черного чая марок «Гита» и «Принцесса Канди», потом запрет распространили на всю продукцию российского производителя.
В «Орими» сочли ограничения чрезмерными. Там отметили, что нарушения не являются систематическими, и связали их с возможным несоблюдением условий транспортировки или хранения розничными продавцами.
В Роспотребнадзоре заявили, что нарушений микробиологических требований в продукции этой компании в этом году выявлено не было.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники