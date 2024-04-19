Белоруссия сняла запрет на ввоз из России чая Greenfield, «Гита» и кофе Jardin

Белоруссия отменила запрет на ввоз из России чая Greenfield и кофе Jardin

Ограничения были введены после обнаружения плесени в чаях брендов «Гита» и «Принцесса Канди», в итоге запрет распространили на всю продукцию российской компании «Орими», в том числе Tess, «Принцесса Нури», «Жокей»

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Минздрав Белоруссии с 19 апреля отменил запрет на ввоз в республику продукции российской компании «Орими», которая выпускает чаи под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Жемчужина Нила», «Гита», «Шах», «Принцесс Канди», а также кофе Jardin и «Жокей». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Данное решение принято на основании представленных обществом доказательств, удостоверяющих перечень и эффективность проведенных корректирующих мероприятий, стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенности системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции», — говорится в сообщении.

Ограничения были введены после обнаружения плесени в чаях брендов «Гита» и «Принцесса Канди». Сначала речь шла об изъятии из продажи четырех видов пакетированного черного чая марок «Гита» и «Принцесса Канди», потом запрет распространили на всю продукцию российского производителя.

В «Орими» сочли ограничения чрезмерными. Там отметили, что нарушения не являются систематическими, и связали их с возможным несоблюдением условий транспортировки или хранения розничными продавцами.

В Роспотребнадзоре заявили, что нарушений микробиологических требований в продукции этой компании в этом году выявлено не было.