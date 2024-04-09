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Белоруссия запретила продажу чая лидера российского рынка

Минздрав Белоруссии запретил продажу российского чая «Гита» и «Принцесса Канди»
Пакетированные чаи «Гита» и «Принцесса Канди» российского производителя «Орими» изъяты из продажи в Белоруссии из-за обнаружения плесени. Эта же компания выпускает Greenfield, Tess и Jardin
Фото: Orimitrade / VK
Фото: Orimitrade / VK

Продажа четырех видов пакетированного черного чая торговых марок «Гита» и «Принцесса Канди» запрещена в Белоруссии, такое постановление издал замминистра здравоохранения республики, передает в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

Причиной изъятия из продажи стало несоответствие чаев требованиям по микробиологическим показателям безопасности. В постановлении сказано, что в чае нашли превышение содержания плесени.

«Обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено, органами и учреждениями государственного санитарного надзора обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков распределенных в торговых сетях страны партий небезопасной продукции», — сказано в сообщении.

«Принцесса Канди» и «Гита» выпускаются российской компанией «Орими» на заводе в Ленинградской области. В ее портфеле брендов также присутствуют Greenfield, Tess, Jardin, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Жемчужина Нила» и другие. Компания называет себя крупнейшим российским производителем чая и натурального кофе, а также лидером на рынках Белоруссии и Молдавии.

«Орими» занимается «корректирующими мероприятиями» для доказательства стабильности производства, хранения и транспортировки, а также достаточной системы контроля безопасности, сообщили в белорусском Минздраве.

Помимо чаев «Орими» эксперты обнаружили плесень в чае Special торговой марки Riston, выпускаемой в Белоруссии.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белоруссия чай «Орими»
ОРИМИ
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