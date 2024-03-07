Россельхознадзор выявил схему с «фантомным» складом молока

Россельхознадзор обнаружил в Оренбургской области 33 т «фантомного» молока

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россельхознадзор обнаружил в Оренбурге «фантомный» склад молочной продукции, сообщила пресс-служба ведомства.

Проводя проверку ООО «Комбинат питания № 1», специалисты Россельхознадзора выяснили, что один из ее поставщиков — ООО «Гарантстрой56» — поставляет молочную продукцию напрямую от завода-изготовителя. Так, согласно ветеринарным сопроводительным документам, это юридическое лицо поставило 21 партию молочной продукции общим весом 33 т на площадку, принадлежащую «Комбинату питания № 1».

Однако товар, предназначенный для «социально значимых учреждений Оренбурга», туда не попал.

Проведя проверку компании, специалисты ведомства выявили, что вместо склада по указанному фирмой адресу располагается многоквартирный дом. Склад был признан фантомным.

Специалисты Россельхознадзора провели «профилактический визит в отношении ООО «Комбинат питания № 1», в ходе которого проведено консультирование». Бизнесменам разъяснили требования законодательства, в том числе к сопроводительным документам, отметили в ведомстве.



В июле 2023 года в Оренбургской области отравились молочной продукцией 36 детей. Инцидент произошел в городе Орск. В администрации города заявили, что причиной массового инфицирования мог стать йогурт Новотроицкого молокозавода.

После случившегося региональное управление СК возбудило дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Позже областной Роспотребнадзор приостановил поставки продукции Новотроицкого молокозавода в социальные учреждения и розничные магазины.