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Бизнес ,  
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Белоруссия запретила продажу Greenfield, Tess, Jardin и «Жокей»

Белоруссия запретила ввозить Greenfield, Tess, Jardin и «Жокей» из-за плесени
Белоруссия нашла плесень в двух марках чая российской компании «Орими» и запретила к ввозу всю ее продукцию — чаи Tess и Greenfield, а также кофе Jardin и «Жокей». Производитель предположил, что магазины неправильно хранили товары

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: orimitrade / VK
Фото: orimitrade / VK
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: orimitrade / VK
Фото: orimitrade / VK
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: orimitrade / VK
Фото: orimitrade / VK

В Белоруссии запрещена продажа всей продукции российской компании «Орими». Об этом сообщила РБК директор компании по корпоративным коммуникациям Мария Драбова.

«Орими» выпускает чаи под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Жемчужина Нила», «Гита», «Шах», «Принцесс Канди», а также кофе Jardin и «Жокей» на заводе в Ленинградской области. Компания называет себя крупнейшим российским производителем чая и натурального кофе, а также лидером на рынках Белоруссии и Молдавии.

Минздрав Белоруссии принял это решение из-за превышения содержания плесени в чаях брендов «Гита» и «Принцесса Канди». «Орими» назвала такой запрет чрезмерным и указала, что обеспокоена сложившейся ситуацией, поскольку нарушения не являются систематическими и могли быть следствием несоблюдения условий транспортировки или хранения розничными продавцами, а внутренняя система контроля «Орими» обеспечивает соблюдение требований безопасности.

Белоруссия запретила продажу чая лидера российского рынка
Бизнес
Фото:Orimitrade / VK

Представители «Орими» вместе с компаниями-импортерами провели консультации с белорусским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, были согласованы дальнейшие действия, необходимые для снятия запрета.

Роспотребнадзор сообщил 8 апреля, что в этом году не регистрировал нарушений микробиологических требований в продукции «Орими». В ведомстве отметили, что «продукция может быть подвержена развитию плесени из-за неправильных условий хранения и транспортировки, например, в помещении с повышенной влажностью».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Белоруссия «Орими» чай кофе
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