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Бизнес ,  
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Росимущество продало крупнейшего производителя спирта

Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,3 млрд руб.
Крупнейшего производителя спирта купил бывший акционер «Тройка-Д банка» и партнер экс-совладельца «Бинбанка» Владимир Акаев. За «Росспиртпром» он заплатил ₽8,3 млрд — государству его заводы в 2016 году обошлись дороже
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Росимущество на повторном аукционе продало 100% акций АО «Росспиртпром» за 8,29 млрд руб., следует из данных портала «ГИС Торги». Победителем торгов 19 апреля стал их единственный участник — московское ООО «Бизнес-Альянс». Начальная цена лота составляла 10,6 млрд руб., шаг аукциона — 79,5 млн руб.

«Росспиртпром» был реализован на аукционе со второй попытки. Предприятие по распоряжению правительства было включено в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2023–2025 годы. В декабре 2023 года Росимущество выставило на торги 100% акций предприятия за 10,61 млрд руб. Заявки принимались до 15 января, торги были запланированы на 24 января. Но тогда аукцион по продаже «Росспиртпрома» не состоялся в связи с отсутствием заявок.

На «Росспиртпром» не нашлось покупателей
Бизнес
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Росспиртпром» — крупнейший в России производитель этилового спирта из пищевого сырья. Помимо производства и транспортировки этилового спирта, компания также занимается уничтожением и утилизацией нелегальной продукции и оборудования, на котором его изготовили.

«Росспиртпром», который до сих пор находился в федеральной собственности, был создан 16 января 2009 года. Компании принадлежит восемь заводов: «Курскпродукт» в Курской области, ДДД и «Престиж» в Северной Осетии, «Премиум» в Кабардино-Балкарии, «Ерофеев» в Новосибирской области, «Эталон», «Зернопродукт» и «Абсолют» в Тульской области. Также в числе активов «Росспиртпрома» есть две сервисные компании — ОТК «Магистраль» и КЦ «Рич». Заводы «Росспиртпром» купил в 2016 году у структур предпринимателя Валерия Яковлева — об этой сделке стороны договорились еще в 2014 году. Сумму сделки участники алкогольного рынка тогда оценивали не менее чем в 9–10 млрд руб.

Выручка АО «Росспиртпром» в 2023 году, согласно данным бухгалтерской отчетности, составила 1,8 млрд руб. (на 10,1% меньше, чем в 2022 году), чистая прибыль — 560,9 млн руб. (снижение на 33,9%).

Приватизировать «Росспиртпром» именно в 2023 году предложил глава Минфина Антон Силуанов. Предложение приватизировать активы компании было связано с ослаблением ее позиций: по данным Минфина, доля «Росспиртпрома» на рынке в первом квартале этого года снизилась до 42,5% и до 31,7% с учетом экспорта. В Минфине посчитали, что для сохранения роли «Росспиртпрома» как крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта необходимы более гибкая маркетинговая политика, управление рентабельностью продаж, возможность оперативно принимать решения по значимым для компании сделкам.

Производитель водки «Царская» выкупит один из крупнейших водочных заводов
Бизнес
Фото:Денис Вышинский / ТАСС

Основным владельцем компании «Бизнес-Альянс», которая стала покупателем «Росспиртпрома», выступает бизнесмен Владимир Акаев. Ему, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 99% «Бизнес-Альянса», еще 1% — у гендиректора компании Сергея Оболенского. Акаев известен по работе в недвижимости и финансовом секторе, также его называют давним соратником экс-совладельца и бывшего главы «Бинбанка» Микаила Шишханова. В 2009—2011 годах Акаев занимал должность советника президента «Бинбанка», также он был членом совета директоров девелоперской компании «Интеко», которая ранее входила в группу «Сафмар» (ее совладельцами были Шишханов и семья Гуцериевых). Также Акаев через кипрскую 3D Distribution Limited контролировал 99,99% «Тройка-Д банка», однако в мае 2017 года доля компании снизилась до 49%, а затем она вышла из состава акционеров. У Акаева также были активы в АПК: до 2018 года ему принадлежали птицеводческие компании «Здоровая ферма» и «Здоровая ферма. Деликатесы». Затем владельцами этих активов стал Микаил Шишханов, после санации «Бинбанка» — «Траст — птицеводческие активы». В конце 2022 года их выкупила группа «Черкизово».

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Росспиртпром спирт Росимущество аукционы
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