Росимущество продало крупнейшего производителя спирта

Крупнейшего производителя спирта купил бывший акционер «Тройка-Д банка» и партнер экс-совладельца «Бинбанка» Владимир Акаев. За «Росспиртпром» он заплатил ₽8,3 млрд — государству его заводы в 2016 году обошлись дороже

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Росимущество на повторном аукционе продало 100% акций АО «Росспиртпром» за 8,29 млрд руб., следует из данных портала «ГИС Торги». Победителем торгов 19 апреля стал их единственный участник — московское ООО «Бизнес-Альянс». Начальная цена лота составляла 10,6 млрд руб., шаг аукциона — 79,5 млн руб.

«Росспиртпром» был реализован на аукционе со второй попытки. Предприятие по распоряжению правительства было включено в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2023–2025 годы. В декабре 2023 года Росимущество выставило на торги 100% акций предприятия за 10,61 млрд руб. Заявки принимались до 15 января, торги были запланированы на 24 января. Но тогда аукцион по продаже «Росспиртпрома» не состоялся в связи с отсутствием заявок.

«Росспиртпром» — крупнейший в России производитель этилового спирта из пищевого сырья. Помимо производства и транспортировки этилового спирта, компания также занимается уничтожением и утилизацией нелегальной продукции и оборудования, на котором его изготовили.

«Росспиртпром», который до сих пор находился в федеральной собственности, был создан 16 января 2009 года. Компании принадлежит восемь заводов: «Курскпродукт» в Курской области, ДДД и «Престиж» в Северной Осетии, «Премиум» в Кабардино-Балкарии, «Ерофеев» в Новосибирской области, «Эталон», «Зернопродукт» и «Абсолют» в Тульской области. Также в числе активов «Росспиртпрома» есть две сервисные компании — ОТК «Магистраль» и КЦ «Рич». Заводы «Росспиртпром» купил в 2016 году у структур предпринимателя Валерия Яковлева — об этой сделке стороны договорились еще в 2014 году. Сумму сделки участники алкогольного рынка тогда оценивали не менее чем в 9–10 млрд руб.

Выручка АО «Росспиртпром» в 2023 году, согласно данным бухгалтерской отчетности, составила 1,8 млрд руб. (на 10,1% меньше, чем в 2022 году), чистая прибыль — 560,9 млн руб. (снижение на 33,9%).

Приватизировать «Росспиртпром» именно в 2023 году предложил глава Минфина Антон Силуанов. Предложение приватизировать активы компании было связано с ослаблением ее позиций: по данным Минфина, доля «Росспиртпрома» на рынке в первом квартале этого года снизилась до 42,5% и до 31,7% с учетом экспорта. В Минфине посчитали, что для сохранения роли «Росспиртпрома» как крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта необходимы более гибкая маркетинговая политика, управление рентабельностью продаж, возможность оперативно принимать решения по значимым для компании сделкам.

Основным владельцем компании «Бизнес-Альянс», которая стала покупателем «Росспиртпрома», выступает бизнесмен Владимир Акаев. Ему, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 99% «Бизнес-Альянса», еще 1% — у гендиректора компании Сергея Оболенского. Акаев известен по работе в недвижимости и финансовом секторе, также его называют давним соратником экс-совладельца и бывшего главы «Бинбанка» Микаила Шишханова. В 2009—2011 годах Акаев занимал должность советника президента «Бинбанка», также он был членом совета директоров девелоперской компании «Интеко», которая ранее входила в группу «Сафмар» (ее совладельцами были Шишханов и семья Гуцериевых). Также Акаев через кипрскую 3D Distribution Limited контролировал 99,99% «Тройка-Д банка», однако в мае 2017 года доля компании снизилась до 49%, а затем она вышла из состава акционеров. У Акаева также были активы в АПК: до 2018 года ему принадлежали птицеводческие компании «Здоровая ферма» и «Здоровая ферма. Деликатесы». Затем владельцами этих активов стал Микаил Шишханов, после санации «Бинбанка» — «Траст — птицеводческие активы». В конце 2022 года их выкупила группа «Черкизово».