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Россия снизила прокачку газа транзитом через Украину на 25%

«Газпром» решил направить весь транзит через газораспределительную станцию «Суджа» вместо «Сохрановки». Накануне украинская сторона заявила, что прекратит транзит через эту точку из-за форс-мажора и отсутствия контроля над ней
«Газпром» GAZP ₽240,27 +0,07% Купить
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

«Газпром» 11 мая подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 72 млн куб. м, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Накануне в «Газпроме» сообщили, что подают 95,2 млн куб. м газа транзитом через территорию республики. Таким образом, транзит снизился на 25%.

Ранее Оператор газотранспортных сетей Украины (ОГТС) сообщил, что прекратит транзит российского газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области из-за форс-мажорных обстоятельств. В ОГТС пояснили, что точка не контролируется украинской стороной, и заявили о возможности временного переноса недоступных мощностей на точку «Суджа».

«Газпром» не увидел подтверждений форс-мажора с транзитом газа на Украине
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

«Газпром» после этого заявил, что не получил подтверждений обстоятельств форс-мажор и не находит препятствий для продолжения работы станции «Сохрановка». Компания заявила о невозможности перенести транзит в «Суджу» из-за особенностей российской потоковой схемы.

11 мая ОГТС сообщил, что транзит газа на станции «Сохрановка» приостановлен. Там также заявили, что мощность точки «Суджа» вдвое превышает заявленные в текущем контракте объемы.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил РБК, что компания направит весь объема транзита газа по территории Украины через станцию «Суджа».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что форс-мажора на «Сохрановке» нет. «Россия всегда надежно выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства, она привержена контрактным обязательствам», — сказал он.

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