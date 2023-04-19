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FESCO купила шесть новых судов в Китае почти за ₽20 млрд

Транспортная группа FESCO купила шесть новых океанских контейнеровозов в Китае
FESCO купила 6 новых судов за ₽19,6 млрд и намерена приобрести дополнительные терминалы в европейской части России. Из-за ухода иностранцев в России сложилась уникальная возможность для покупки транспортно-логистических активов
FESCO FESH ₽45,43 -0,81% Купить
Трансконтейнер RU000A100YE6 ₽1 030,2 +0,1% Купить
Globaltrans GLTR ₽451,75 -0,26% Купить
Контейнеровоз Kapitan Shchetinina
Контейнеровоз Kapitan Shchetinina (Фото: fesco.ru)

Собственный флот транспортной группы FESCO за 2023 год увеличится как минимум на 24%, с 25 до 31 судна, а его общая вместимость вырастет примерно на 50% и превысит 41 тыс. контейнеров 20-футового эквивалента (twenty-foot equivalent unit, TEU). Об этом совладелец и председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов рассказал журналистам на выставке TransRussia, передает корреспондент РБК.

В первую очередь развитие флота произойдет за счет приобретения в Китае шести новых океанских судов (размерности Handy) вместимостью 2,5 тыс. TEU каждый, следует из слов Северилова. Первый контейнеровоз Kapitan Shchetinina (под флагом Либерии) принят в состав флота FESCO в начале марта. Сейчас на китайской верфи достраивается еще пять судов из этой линейки. Все они приобретены за счет собственных средств группы, каждое судно стоит более $40 млн, сказал бизнесмен, то есть на всю партию контейнеровозов FESCO потратит не менее $240 млн (около 19,6 млрд руб.).

Кроме шести океанских судов группа купила в апреле на вторичном рынке еще два менее вместительных контейнеровоза — FESCO Ekaterina (1049 TEU) и «ФЕСКО Анастасия» (704 TEU). Детали их приобретения не раскрываются. «По флоту нам есть куда еще расти. Активно включаемся в работу по направлению север — юг. Обсуждаем с коллегами формирование собственного флота на Каспии», — говорит Северилов.

В 2020-м группа решила инвестировать всю чистую прибыль в активы, что себя оправдало, сказал глава совета директоров FESCO. «От этой модели не отказываемся, продолжаем инвестировать максимальное количество средств в основные активы. Сейчас на падающем рынке продолжаем наращивать выручку и чистую прибыль за счет того, что мы увеличиваем объемы и замещаем ушедших партнеров (иностранные компании. — РБК)», — отметил он. За шесть месяцев 2022 года (более свежих данных не публиковалось) чистая прибыль группы выросла на 25%, до 14,5 млрд руб., выручка — на 75%, до 84,4 млрдруб., следует из отчетности FESCO по МСФО.

FESCO закупает суда на фоне их дефицита в российских портах — после введения международных санкций из-за проведения спецоперации на Украине из России ушли ведущие мировые контейнерные линии. Больше всего судов не хватает на северо-западе России, говорил 10 апреля в интервью РБК президент «Трансконтейнера» Виталий Евдокименко. Это подтвердил и гендиректор GlobalPorts Альберт Лихолет.

Новые суда будут работать на океанских линиях (маршруты Deep Sea) как раз из Санкт-Петербурга, отмечает Северилов. FESCO сообщила в середине марта о запуске прямого морского сервиса из портов Китая в Санкт-Петербург через Суэцкий канал без перегрузки в портах Европы на новом контейнеровозе Kapitan Shchetinina. Основу его грузопотока формируют товары народного потребления, продукция предприятий лесопромышленного, химического комплекса и металлургической промышленности. «До конца этого года на маршрут Deep Sea всего будет поставлено пять или шесть [новых] судов. <...> Экономика линии достаточно хорошая, поэтому мы ожидаем, что большой объем груза из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Центральную Россию перейдет на наши Deep Sea маршруты. Ставки будут очень конкурентными», — утверждает Северилов.

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На северо-западе суда FESCO будут обслуживаться на «Контейнерном терминале Санкт-Петербург» (входит в Первую портовую компанию Владимира Лисина). При этом группа не оставляет планов по покупке собственного терминала на Балтике, продолжает бизнесмен. «Мы смотрим несколько площадок. Но несмотря на то что порты на северо-западе недозагружены, пока что собственники не готовы с ними расставаться по справедливой цене», — замечает он. По его словам, FESCO также думает о покупке действующих морских терминалов в Азово-Черноморском бассейне и контейнерного терминала на Каспии (включая перевалочные мощности на Волге), приобретении и строительстве терминалов на сухопутных погранпереходах на Дальнем Востоке.

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в том числе из-за ухода международных компаний сейчас сложилась уникальная возможность для приобретения дополнительных транспортно-логистических активов. «Перед FESCO открылись реальные возможности для увеличения собственной доли в том числе в терминальном бизнесе. Закупить вагоны, заказать флот можно всегда, а для покупки терминальной инфраструктуры сейчас наилучшее время с точки зрения ее будущих перспектив. Такие действия выглядят обоснованными: финансовое состояние и рентабельность бизнеса FESCO позволяют группе активно заниматься собственным развитием», — говорит он. В сложившихся условиях работа FESCO, направленная на расширение флота, и желание приобрести дополнительные морские терминалы в европейской части России полностью отвечают потребностям рынка транспортно-логистических услуг, соглашается управляющий партнер компании «Инфра Проекты» Алексей Безбородов.

Авторы
Компании
Артём Кореняко Артём Кореняко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО
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