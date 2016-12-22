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Новички в списке богатейших россиян Forbes. Фотогалерея
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Новички в списке богатейших россиян Forbes. Фотогалерея
Бизнес, 11:41
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Новички в списке богатейших россиян Forbes. Фотогалерея

19 апреля журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. За два года число долларовых миллиардеров увеличилось на 29 человек, в 2018 году в список вошли уже 106 бизнесменов с состоянием $1 млрд и более. Кроме того, в топ-200 вошли 11 новичков, которым это ранее никогда не удавалось. Состояние каждого из новичков оценивается не менее чем в $500 млн. Мультимиллионеры-дебютанты — в фотогалерее РБК.

Иван Саввиди
Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»

Место в рейтинге: 53
Состояние: $1,9 млрд

Еще в ноябре 2017 года Forbes оценивал состояние Саввиди в $600 млн. Главной причиной резкого роста оценки его капиталов стало недавнее объявление компании Japan Tobacco о покупке подконтрольной Саввиди группы «Донской табак» за $1,6 млрд. 

Саид Гуцериев
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Место в рейтинге: 135
Состояние: $750 млн

Младший сын миллиардера Михаила Гуцериева, состояние которого Forbes оценивает в $4,8 млрд, вошел в топ-200 после того, как отец передал ему часть своих акций — пакеты бумаг нефтяных компаний группы «Русснефть», «Нефтиса» и «ФортеИнвест», а также торговых сетей «Эльдорадо» и «М.Видео»

Сергей Щербаков
Фото: autostat.ru

Место в рейтинге: 135
Состояние: $750 млн

Этот новичок своим попаданием в топ-200 также обязан щедрости отца — в 2017 год Владимир Щербаков подарил сыну акции калининградского «Автотора».

Татьяна Бакальчук
Фото: rep.ru

Место в рейтинге: 165
Состояние: $600 млн

Основа благосостояния Татьяны Бакальчук - интернет-ретейлер Wildberries, которым она владеет вместе с мужем Владиславом. В 2017 году выручка Wildberries превысила 60 млрд руб.

Денис Штенгелов
Фото: Евгений Дудин / «Коммерсантъ»

Место в рейтинге: 175
Состояние: $600 млн

В 2018 году основатель «КДВ групп», выпускающей в том числе снеки под брендами «Кириешки» и «3 корочки», оказался в центре скандала вокруг пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Штенгелов был совладельцем и основным инвестором «Зимней вишни» и в конце марта 2018 года передал на выплату компенсаций семьям погибших на пожаре 192 млн руб. — по 3 млн руб. за каждую жертву.

Владимир Рашевский
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Место в рейтинге: 183
Состояние: $550 млн

В 2004 году Владимир Рашевский начал руководить Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК). Со временем Рашевский стал миноритарием СУЭК. Сегодня его доля в компании составляет 7,8%, ему принадлежит такой же пакет акций Сибирской генерирующей компании, выделившейся из СУЭК.

Сейфеддин Рустамов
Фото: seyfeddinroustamov.com

Место в рейтинге: 184
Состояние: $550 млн

Рустамов является бенефициарным владельцем группы «Метафракс», одного из крупнейших производителей метанола в России. Выручка группы по итогам 2017 года составила $41,7 млрд.

Александр Верховский
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Место в рейтинге: 188
Состояние: $500 млн

Бывшего члена Совета Федерации от Сахалинской области называют хозяином Курил. Принадлежащий ему холдинг «Гидрострой» - главный строительный подрядчик на Курильских островах, фактически в одиночку реализующий федеральную целевую программу по развитию архипелага до 2025 года.

Полина Дерипаска
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Место в рейтинге: 189
Состояние: $500 млн

Одной из богатейших женщин России Полина Дерипаска стала благодаря мужу, в 2017 году стало известно, что женщина стала владелицей 6,9% акций холдинга En+, объединяющего энергетические активы Олега Дерипаски и его долю в UC Rusal. Но у Полины Дерипаски есть и собственный бизнес, ей принадлежит ИД Forward Media и доля в компании LAM Publishing.

Игорь Юсуфов
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Место в рейтинге: 189
Состояние: $500 млн

Главный актив бывшего министра энергетики — корпорация «Энергия», которой принадлежит 49% компании «Яргео» (еще 51% у «Новатэка»). «Яргео» реализует проект по разработке Ярудейского месторождения на Ямале с запасами 46 млн т нефти и 28 млрд куб. м газа.

Давид Ян
Фото: Евгений Дудин / «Коммерсантъ»

Место в рейтинге: 189
Состояние: $500 млн

Подконтрольная Яну группа ABBYY имеет отделения в 16 странах, в ней работает свыше 1250 сотрудников. В данный момент Ян занят запуском стартапа Findo, представляющего собой сервис по поиску по персональным файлам и документам пользователя с применением искусственного интеллекта.

Теги: мультимедиа
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