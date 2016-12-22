Новички в списке богатейших россиян Forbes. Фотогалерея

19 апреля журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. За два года число долларовых миллиардеров увеличилось на 29 человек, в 2018 году в список вошли уже 106 бизнесменов с состоянием $1 млрд и более. Кроме того, в топ-200 вошли 11 новичков, которым это ранее никогда не удавалось. Состояние каждого из новичков оценивается не менее чем в $500 млн. Мультимиллионеры-дебютанты — в фотогалерее РБК.