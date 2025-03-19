«Транснефть» напомнила о доходах акционеров КТК из США после атаки дронов

Станция «Кавказская» на Кубани, которую атаковали украинские дроны, не принадлежит КТК, но удар повлияет на выполнение работ и приведет к снижению доходов американских акционеров консорциума. Площадь пожара достигла 3,7 тыс. кв. м

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Онлайн / Global Look Press

Атака дронов на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае повлияет на доходы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и дивиденды ее акционеров, среди которых есть компании из США, заявили в «Транснефти».

«Юридически «Кавказская» не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие — доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся», — отметили в «Транснефти».

В компании пояснили, что через «Кавказскую» переваливают нефть из железнодорожных цистерн в соединительный трубопровод до НПС «Кропоткинская», входящей в трубопроводную систему КТК.

В 2024 году объем перевалки составил 571 тыс. т нефти и 939 тыс. т газового конденсата (1,51 млн т), уточнили в «Транснефти». При этом план на 2025 год пришлось скорректировать в меньшую сторону после февральского удара по «Кропоткинской».

В ночь на 19 марта три украинских дрона атаковали нефтебазу в станице Кавказская в Краснодарском крае, там начался пожар из-за падения обломков дронов. По предварительным данным, пострадавших нет, говорили в оперштабе. Всего было эвакуировано 30 человек. Работа предприятия приостановлена. Площадь пожара достигла 3,7 тыс. кв. м.

Минобороны России назвало атаку на нефтебазу провокацией с целью срыва мирных инициатив американского лидера Дональда Трампа. Накануне состоялся телефонный разговор президентов США и России, в ходе которого Владимир Путин поддержал идею коллеги об отказе России и Украины от ударов по объектам энергетики на 30 дней. Соответствующий приказ Путина был передан военным, заявили в Кремле. Как отчитались в военном ведомстве, семь дронов были направлены на Николаевскую область и находились в воздухе на момент приказа Путина, они были уничтожены.

В феврале атаке беспилотников подверглась станция «Кропоткинская» КТК в Краснодарском крае. Пострадавших и разлива нефти не было, сам объект получил повреждения. Казахстан провел на этот счет консультации с Украиной, а также выразил готовность оказать помощь в восстановлении станции.