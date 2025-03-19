 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Транснефть» напомнила о доходах акционеров КТК из США после атаки дронов

«Транснефть»: атака на Кубани повлечет снижение доходов акционеров КТК из США
Сюжет
Военная операция на Украине
Станция «Кавказская» на Кубани, которую атаковали украинские дроны, не принадлежит КТК, но удар повлияет на выполнение работ и приведет к снижению доходов американских акционеров консорциума. Площадь пожара достигла 3,7 тыс. кв. м
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Онлайн / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Онлайн / Global Look Press

Атака дронов на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае повлияет на доходы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и дивиденды ее акционеров, среди которых есть компании из США, заявили в «Транснефти».

«Юридически «Кавказская» не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие — доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся», — отметили в «Транснефти».

В компании пояснили, что через «Кавказскую» переваливают нефть из железнодорожных цистерн в соединительный трубопровод до НПС «Кропоткинская», входящей в трубопроводную систему КТК.

В 2024 году объем перевалки составил 571 тыс. т нефти и 939 тыс. т газового конденсата (1,51 млн т), уточнили в «Транснефти». При этом план на 2025 год пришлось скорректировать в меньшую сторону после февральского удара по «Кропоткинской».

В ночь на 19 марта три украинских дрона атаковали нефтебазу в станице Кавказская в Краснодарском крае, там начался пожар из-за падения обломков дронов. По предварительным данным, пострадавших нет, говорили в оперштабе. Всего было эвакуировано 30 человек. Работа предприятия приостановлена. Площадь пожара достигла 3,7 тыс. кв. м.

Минобороны России назвало атаку на нефтебазу провокацией с целью срыва мирных инициатив американского лидера Дональда Трампа. Накануне состоялся телефонный разговор президентов США и России, в ходе которого Владимир Путин поддержал идею коллеги об отказе России и Украины от ударов по объектам энергетики на 30 дней. Соответствующий приказ Путина был передан военным, заявили в Кремле. Как отчитались в военном ведомстве, семь дронов были направлены на Николаевскую область и находились в воздухе на момент приказа Путина, они были уничтожены.

В феврале атаке беспилотников подверглась станция «Кропоткинская» КТК в Краснодарском крае. Пострадавших и разлива нефти не было, сам объект получил повреждения. Казахстан провел на этот счет консультации с Украиной, а также выразил готовность оказать помощь в восстановлении станции.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»

Назначена дата новых переговоров России и США

Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу вооружаться

В Турции задержан главный оппонент Эрдогана

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Елена Чернышова
КТК Транснефть Краснодарский край атака дронов Украина
Материалы по теме
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла более чем вдвое
Общество
На нефтебазе на Кубани возник пожар после атаки дронов
Политика
Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили через три дня после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 17:57
Российские брокеры заявили о готовности внедрять криптоинструментыИнвестиции, 19:30
Число ежемесячных активных пользователей Telegram превысило миллиардТехнологии и медиа, 19:21
Как президент Эрдоган пытается избавиться от главного соперникаПолитика, 19:16
Буре предложил провести матчи между сборными России и СШАСпорт, 19:04
Начальника радиотехнической службы ВМФ задержали за взятку в IL ПатиоОбщество, 19:04
Песков сообщил, что Путин и Трамп в разговоре не обсуждали личную встречуПолитика, 18:53
Трамп раскрыл детали разговора с ЗеленскимПолитика, 18:50
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Суд в Кишиневе дал 12 лет получившему гражданство России депутатуПолитика, 18:50
В Кремле обсудили переход губернатора Оренбургской области в Свердловскую⁠Политика, 18:42
Российские военные возвращаются после обмена с Украиной. ВидеоПолитика, 18:41
ГД рассмотрела закон об усилении контроля над строительными подрядчикамиНедвижимость, 18:40
Председатель ПСБ посетил с рабочим визитом Донецкую Народную РеспубликуПресс-релиз, 18:38
Сборная России по футболу назвала состав на матч с ГренадойСпорт, 18:38
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:29