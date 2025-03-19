Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла более чем вдвое
Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края охватил уже 3750 кв. м, сообщил оперштаб региона. Ранее власти сообщали о пожаре на площади 1,7 тыс. кв. м.
«Огнем охвачен резервуар, из которого ранее была обнаружена утечка нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
В ночь на 19 марта три украинских дрона атаковали нефтебазу в станице Кавказская в Краснодарском крае, там начался пожар из-за падения обломков дронов. По предварительным данным, пострадавших нет, говорили в оперштабе. Всего было эвакуировано 30 человек. Работа предприятия приостановлена.
18 марта, после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по украинским энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным.
В Кремле, отвечая на вопрос о том, сохранит ли Москва паузу в ударах после атаки дронов ВСУ, ответили, что «иных команд президента не было».
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