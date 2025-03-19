Глава «Почты России» оценил ее IT-инфраструктуру фразой «дышит на ладан»

Уровень заработных плат сотрудников «Почты России» в два раза ниже, чем в среднем по России, заявил глава естественной монополии. Без поддержки государства компания останется убыточной до конца 2025-го

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Низкий уровень заработных плат и крайняя изношенность инфраструктуры остаются ключевыми вызовами для «Почты России» на 2025 год, заявил глава компании Михаил Волков на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме.

«Изношенность фондов очень большая. Например, около 55% нашего транспорта уже за сроками полезного использования. Что касается IT-инфраструктуры — 89% фактически на ладан дышат», — сказал Волков (цитата по «РИА Новости»).

Волков напомнил, что на протяжении последних двух лет «Почта России» работает над повышением операционной и финансовой эффективности. За это время производительность труда в компании выросла на 36%, а административно-управленческие расходы сократились на 30%. «В 2023 году это позволило выйти на операционную прибыль, также и в 2024 году. Ну, большой накопленный долг <…> Высокая ключевая ставка, конечно, сильно нас здесь сдерживает», — отметил глава «Почты России».

Были также повышены оклады специалистов основного производства. Тем не менее пока средний уровень заработных плат на почте в два раза ниже, чем в среднем по России, указал Волков.

В 2022 году «Почта России» получила совокупный убыток в размере 30,4 млрд руб. вместо прибыли 2,34 млрд руб. годом ранее. За прошлый год убыток составил 7,1 млрд руб., сократившись в 3,8 раза. По итогам аудита в декабре 2023 года федеральное казначейство заявило, что без поддержки государства «Почта России» останется убыточной до конца 2025 года.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что крупные долги у «Почты России» скопились из-за отсутствия должной стратегии развития. Она раскритиковала главу Минцифры Максута Шадаева, ведомство которого ответственно за разработку стратегии развития естественной монополии до 2030 года.

В сентябре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 2021-го уставный капитал «Почты России» был увеличен на 16,5 млрд руб. в рамках программы модернизации. В качестве мер поддержки компании обсуждалась возможность продажи лекарств в ее отделениях, а также монополия на продажу марок и доставку писем в почтовые ящики.