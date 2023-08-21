«Ъ» узнал, кто интересуется покупкой активов Polymetal в России

Polymetal в 2022 году объявил о реструктуризации путем раздела своих активов, а также о возможной продаже российской части. По данным «Ъ», на активы компании стоимостью $2–2,5 млрд претендуют множество разнопрофильных игроков

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Интерес к российским активам Polymetal проявляет широкий круг компаний, в том числе «Полюс», структуры Владислава Свиблова, УГМК, «Селигдар», а также экс-партнер Романа Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold Иван Кулаков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Помимо этого, обсуждала возможность приобретения активов золотодобытчика и АЛРОСА. По словам собеседников газеты, компания предлагала включить в сделку свои ангольские алмазные активы, однако Polymetal отказалась от этого варианта. В АЛРОСА заявили «Коммерсанту», что «никаких предложений на эту тему не поступало, никаких переговоров мы не ведем».

АЛРОСА сейчас добывает попутное золото в Якутии. В этом регионе расположено Нежданинское месторождение Polymetal, на котором компания в 2022 году добыла 133 тыс. унций золота.

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин оцениk российские активы Polymetal в $2–2,5 млрд с учетом долга. Долг российских активов — $2,39 млрд из $2,59 млрд общего долга группы, отмечает «Коммерсантъ».

Источники газеты также рассказали о возможных сложностях при продаже активов Polymetal. Так, принципиальный уровень цены является открытым вопросом, поскольку компания зарегистрирована в дружественной юрисдикции и продавец, вероятно, будет настаивать на рыночных условиях сделки. Помимо этого, каждый из претендентов в первую очередь хотел бы приобрести некоторые наиболее интересные активы, а не весь бизнес Polymetal, указали собеседники издания.

Polymetal International — крупнейший в России производитель серебра и один из основных золотодобытчиков. Портфель группы включает десять производственных активов и три крупных проекта развития. Предприятия компании расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Самым крупным акционером компании является группа ИСТ Александра Несиса (брат Виталия Несиса) и партнеров (около 24%).

В мае 2023 года США ввели санкции против «Полиметалла» и его дочерних компаний «за осуществление деятельности в металлургическом и горнодобывающем секторе российской экономики. До этого, в июле 2022 года, компания объявила о реструктуризации бизнеса путем раздела своих российских и казахстанских активов, а также о редомициляции головного холдинга с острова Джерси в юрисдикцию Казахстана. Тогда же компания заявила о возможной продажи российских активов, поскольку из-за антироссийских санкций не осталось «надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке».

В июне этого года Polymetal International plc сообщила об отставках главного исполнительного директора Виталия Несиса и главного финансового директора Максима Назимока со всех руководящих постов в российских активах группы «Полиметалл». Новым гендиректором «Полиметалла» стал Сергей Черкашин. Ранее он занимал должность заместителя директора по экономике.