Власти Украины сообщили об ударе по нефтезаводу в Кременчуге, возник пожар

На Украине сообщили об ударе по нефтезаводу в Кременчуге

Крупнейший на Украине нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке, пострадавших предварительно нет, сообщили власти Полтавы

Фото: Филип Пронин / Reuters

По нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге ударил беспилотник, возник пожар, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Полтавской области Украины Филип Пронин.

«Предварительно без пострадавших. Информация о разрушениях выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте», — добавил он.

Пронин уточнил, что сирена воздушной тревоги в регионе была включена на протяжении четырех часов.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — крупнейший на Украине, к 2021 году он остался единственным НПЗ в стране и главным активом «Укртатнафты».

Вскоре после начала полномасштабных боев на Украине, 2 апреля 2022-го, российские войска нанесли удар по хранилищам завода. Минобороны пояснило, что с предприятия «осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны».

На следующий день полтавский губернатор Дмитрий Лунин объявил, что «объект полностью разрушен и больше не может функционировать».

Впоследствии Минобороны России отчитывалось о новых ударах. Ведомство сообщало 25 апреля и 13 мая прошлого года об уничтожении объектов по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилищ с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск. Удар по нефтяной инфраструктуре Кременчуга затем упоминался в отчете министерства 18 июня 2022-го.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.