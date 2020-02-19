Дерипаска написал письмо в редакцию FT из-за «неэтичной» статьи газеты

Статья Financial Times раскрывала причины введения санкций против Дерипаски со ссылкой на Минфин США. В письме Дерипаска обвиняет издание в повторении безосновательных обвинений «без всякой критики»

Олег Дерипаска (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Российский миллиардер Олег Дерипаска написал письмо в редакцию издания Financial Times и раскритиковал ранее вышедшую статью о санкциях США против себя. Письмо опубликовано на сайте издания.

В нем идет речь о статье от 14 февраля, в которой Financial Times раскрыла причины введения санкций против Дерипаски в апреле 2018 года. В ней приводилось письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, где перечисляются основания для введения санкций.

В частности, по данным ведомства, Дерипаска финансировал ряд проектов по просьбе российского президента Владимира Путина, участвовал в отмывании денег «в интересах Путина», инвестировал в проекты в Сочи перед Олимпиадой в 2014 году.

В своем письме в редакцию FT миллиардер утверждает, что статья «оставляет странное и глубоко неприятное впечатление». По его словам, обвинения OFAC основаны не на фактах или конкретных событиях, но на «безосновательных обвинениях и ничем не подкрепленных сообщениях СМИ, которые были опубликованы годы назад».