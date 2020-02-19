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Дерипаска написал письмо в редакцию FT из-за «неэтичной» статьи газеты

Статья Financial Times раскрывала причины введения санкций против Дерипаски со ссылкой на Минфин США. В письме Дерипаска обвиняет издание в повторении безосновательных обвинений «без всякой критики»
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Олег Дерипаска (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Российский миллиардер Олег Дерипаска написал письмо в редакцию издания Financial Times и раскритиковал ранее вышедшую статью о санкциях США против себя. Письмо опубликовано на сайте издания.

В нем идет речь о статье от 14 февраля, в которой Financial Times раскрыла причины введения санкций против Дерипаски в апреле 2018 года. В ней приводилось письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, где перечисляются основания для введения санкций.

В частности, по данным ведомства, Дерипаска финансировал ряд проектов по просьбе российского президента Владимира Путина, участвовал в отмывании денег «в интересах Путина», инвестировал в проекты в Сочи перед Олимпиадой в 2014 году.

В своем письме в редакцию FT миллиардер утверждает, что статья «оставляет странное и глубоко неприятное впечатление». По его словам, обвинения OFAC основаны не на фактах или конкретных событиях, но на «безосновательных обвинениях и ничем не подкрепленных сообщениях СМИ, которые были опубликованы годы назад».

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Однако у читателей статьи может сложиться другое впечатление, пишет Дерипаска. По его мнению, в статье «перефразированы без всякой критики безосновательные обвинения» управления по контролю за иностранными активами, которые бизнесмен оспаривает в судах США.

Миллиардер приводит в пример часть статьи, в которой FT сообщает со ссылкой на письмо Минфина США, что Дерипаска якобы отменил IPO компании ГАЗ, чтобы скрыть ее использование для отмывания средств Путина. «Базовая проверка показала бы, что IPO ГАЗа было проведено еще в середине 90-х», — утверждает Дерипаска. По его словам, компания стала публичной задолго до того, как бизнесмен начал инвестировать в автомобильную отрасль, и за несколько лет до того, как Владимир Путин стал президентом России.

В своем письме Олег Дерипаска называет статью «непрофессиональной и неэтичной» и опасается, что OFAC теперь сможет использовать ее как оправдание своей «несостоятельной и лицемерной санкционной политики».

Письмо подписано словами «Олег Дерипаска, Москва, Россия».

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Дерипаска ранее уже критиковал статью Financial Times за отсутствие фактов и публикацию слухов. «Некоторые удачливые американские дипломаты слышат какие-то слухи и передают [по дипломатическим каналам]. Если кто-то принесет что-то подобное в лондонский суд, судья скажет им убираться», — отметил Дерипаска. Его комментарии были приведены в первой статье FT.

Дерипаска был включен в санкционный список США как физическое лицо, кроме того, под санкции попали и его компании ГАЗ, UC Rusal, En+, «Евросибэнерго». В январе 2019 года с трех последних компаний были сняты санкции в связи с тем, что доля бизнесмена в En+ (через которую он владеет двумя остальными компаниями) снизилась до уровня менее 50%.

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. По его словам, ущерб от введения санкций составил $7,5 млрд, что приблизительно равняется 81% состояния миллиардера.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Олег Дерипаска, Минфин США, Financial Times, санкции
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