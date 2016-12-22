НОВАТЭК на аукционе купил газовые активы АЛРОСА

НОВАТЭК выиграл аукцион АЛРОСА по продаже «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании, за которые заплатит чуть больше начальной цены, 30,3 млрд руб. Ранее на эти активы претендовала «Роснефть», раскритиковавшая условия аукциона

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

АЛРОСА подвела итоги открытого аукциона по продаже своих газовых активов. Его победителем стал НОВАТЭК, предложивший за обе выставленные на продажу компании 30,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщениях НОВАТЭКа и АЛРОСА.

Начальная цена этих активов составила 30 млрд руб., шаг аукциона — 100 млн руб. Таким образом, было сделано всего три шага.

«Одним из наших приоритетов, представленных на Дне стратегии [12 декабря 2017 года], является поддержание уровня добычи в зоне единой системы газоснабжения вблизи нашей транспортной и перерабатывающей инфраструктуры. Береговой и Усть-Ямсовейский участки полностью соответствуют этим критериям, это активы с качественными запасами, для нас это выгодное приобретение», — заявил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении компании. В конце прошлого года НОВАТЭК купил несколько газовых активов, в том числе «Севернефть-Уренгой» у «Еврохима» за 13,2 млрд руб., Южно-Хадырьяхинское месторождение и Сысконсыньинский участок у совместного предприятия ННК Эдуарда Худайнатова и Repsol примерно за 3 млрд руб.

В аукционе помимо НОВАТЭКа участвовала «дочка» Газпромбанка ООО «Статус». Представитель Газпромбанка отказался от комментариев. К активам также проявляла интерес «Роснефть», которая сначала пожаловалась на условия аукциона в ФАС, но потом отозвала свою заявку. У компании нет претензий к итогам аукциона, сказал РБК представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Что мы можем оспаривать, если мы вообще не участвовали?» — объяснил он.

«Мы удовлетворены результатами аукциона. Финальная цена полностью соответствует нашим ожиданиям и рыночной оценке этих активов, — отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов (его слова приводятся в сообщении АЛРОСА). — Для нас особенно важно, что АЛРОСА смогла наконец реализовать непрофильные для себя газовые активы, на которые долгое время не находился покупатель».

Однако итоговая цена активов оказалась ниже их балансовой стоимости, которая, по словам вице-президента АЛРОСА по экономике и финансам Алексея Филипповского, составляет 36 млрд руб. По итогам продажи активов, несмотря на ожидания инвесторов, АЛРОСА не станет выплачивать специальные дивиденды, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев: «Спецдивидендов не предполагается. Более того, остается открытым вопрос, какую бухгалтерскую прибыль получит за это компания и получит ли. Если прибыль сформируется, то применение этих средств будет обсуждаться в рамках обычной корпоративной работы».

«Для АЛРОСА эта долгожданная сделка позитивна, потому что рентабельность непрофильных газовых активов ниже, чем алмазного бизнеса компании», — сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его мнению, спецдивиденды в ситуации, когда компания до сих пор не представила стратегии по восстановлению работ на одном из крупнейших рудников — «Мире», были бы неуместны. После августовской аварии, унесшей жизни восьми горняков, АЛРОСА оценивала период восстановления добычи на «Мире» не менее чем в пять—семь лет.



АЛРОСА 25 декабря 2017 года объявила условия открытого аукциона по продаже газовых активов. Подавать заявки на участие можно было в течение месяца, с 26 декабря до 29 января 2018-го. Сами торги были назначены на 19 февраля.

Интерес «Роснефти» «Дочка» «Роснефти» «Сибнефтегаз» разрабатывает соседний с «Геотрансгазом» участок Берегового месторождения. «Роснефть» в 2013-м была близка к покупке этих газовых активов у АЛРОСА и даже заключила с ней соглашение на $1,38 млрд, но потом передумала, посчитав цену завышенной. На этом аукционе «Роснефть» возмутил размер предоплаты — 21 млрд руб., 70% от начальной цены активов, и сроки ее внесения — до 10 января. Кроме того, в условиях конкурса прописано, что после сделки невозможно будет предъявлять к АЛРОСА какие-либо претензии по проданному активу, что также не устроило нефтяную компанию. Несмотря на то что «Роснефть» отозвала жалобу перед назначенным днем для ее рассмотрения в ФАС, регулятор все же попросил Минфин повлиять на АЛРОСА, «чтобы они некоторые условия поменяли», говорил руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев. В итоге АЛРОСА продлила срок внесения задатка для участия в торгах до 29 января. Кроме того, набсовет компании смягчил требования к разрешительным документам, которые должны были предоставить участники торгов. У «Роснефти» есть амбициозные планы по развитию газового бизнеса, напоминает ​портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Компания заявляла о планах добывать 100 млрд куб. м к 2020 году. Но, возможно, компания решила достигнуть этой цели с уже имеющимися в портфеле активами, полагает эксперт. Кроме того, вопрос цены мог сыграть свою роль в отказе «Роснефти» от борьбы за газовые активы АЛРОСА, добавил он.

АЛРОСА ​купила эти газовые активы в 2005–2007 годах за 14 млрд руб., чтобы диверсифицировать бизнес. В разгар кризиса, в 2009 году, она продала 90% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании структурам ВТБ за $620 млн, а потом выкупила их в 2012-м за $1 млрд.

«Геотрансгаз» владеет лицензией на право пользования недрами Берегового лицензионного участка в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарный ресурсный потенциал этого участка по российской классификации по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 436 млн барр. нефтяного эквивалента (25 млрд куб. м газа). Производительность «Геотрансгаза» достигает 2 млрд куб. м по газу и 300 тыс. т по конденсату.

Уренгойская газовая компания владеет лицензией на право пользования недрами Усть-Ямсовейского лицензионного участка. Суммарный ресурсный потенциал участка по российской классификации по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 650 млн барр. нефтяного эквивалента.