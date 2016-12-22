«Роснефть» возмутилась условиями аукциона газовых активов АЛРОСА

«Роснефть» возмутилась спешкой в проведении аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА, сравнив его с приватизацией в стиле 1990-х. АЛРОСА говорит, что готовилась к нему весь год и консультировалась с претендентами

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

«Роснефть», являясь одним из претендентов на газовые активы АЛРОСА («Геотрансгаз» и Уренгойскую газовую компанию), недовольна условиями готовящегося аукциона. «Компания не понимает, зачем нужно устраивать опять приватизацию в стиле ранних 1990-х, а не сделать нормальный открытый прозрачный аукцион на конкурентных условиях в нормальное рабочее время. Возникает ощущение, что непрозрачные условия заточены под конкретного покупателя», — заявил РБК представитель компании Михаил Леонтьев.

Представитель АЛРОСА заявил, что компания «вела подготовку к этому аукциону в течение всего 2017 года и до его объявления неоднократно проводила консультации с потенциальными участниками, обсуждая основные условия торгов и разумный объем задатка».

Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА в понедельник, 25 декабря, объявила условия открытого аукциона по продаже двух газовых активов. Ими в разное время интересовались и «Роснефть», и НОВАТЭК. Подать заявки на участие можно будет с 26 декабря до 29 января 2018 года. Сами торги назначены на 19 февраля 2018 года. АЛРОСА выставляет газовые активы на аукцион по цене ниже их балансовой стоимости, составляющей 36 млрд руб. Стартовая цена аукциона — 30 млрд руб.

«Аукцион совершенно безумный по своим условиям и вызывает очень нехорошие подозрения с точки зрения мотивов таких действий», — считает Леонтьев. Например, предоплата должна быть сделана до 10 января, а это 21 млрд руб. — 70% от реальной цены актива, а сами заявки подаются до 26 января, то есть уже после того, как вы перечислили деньги, это абсурдное условие, аргументирует он. «И к этому моменту должны быть получены все согласования в ФАС. Все это делается под Новый год, в спешке, как ночью, «аки тать в нощи». Кроме того, в условиях конкурса прописано, что после сделки невозможно будет предъявлять к АЛРОСА какие-либо претензии по проданному активу», — отмечает Леонтьев.

По словам представителя АЛРОСА, у всех участников было достаточно времени, для того чтобы принять решение об участии в торгах и начать необходимую подготовку. «Что касается задатка, мы считаем его наличие необходимым условием. Предыдущие попытки реализации газовых активов не увенчались успехом как раз по той причине, что участники торгов в последний момент отказывались от покупки из-за отсутствия средств», — пояснил сотрудник пресс-службы алмазной компании. Представитель ФАС сообщил РБК, что регулятор пока не получал ходатайства от претендентов на газовые активы АЛРОСА.

Правительство своим распоряжением рекомендовало госкомпаниям избавляться от непрофильных активов. Курируют процесс Минэкономразвития, Минфин и Росимущество. Условия аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА обсуждались на Наблюдательном Совете компании, они логичны и понятны, ответила на запрос РБК пресс-служба Минфина. Менеджмент компании информировал Набсовет о наличии семи потенциальных участников аукциона, которые обсуждали условия торгов и подписали соглашения о конфиденциальности. «Требования по залогу обусловлены прошлым негативным опытом компании, когда сделка срывалась из-за отсутствия средств у потенциального покупателя», — объяснили в ведомстве.

​​АЛРОСА купила газовые активы в 2005–2007 годах за 14 млрд руб., чтобы диверсифицировать бизнес. В разгар кризиса в 2009 году компания продала 90% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании структурам ВТБ за $620 млн, а выкупила их в 2012 году за $1 млрд.