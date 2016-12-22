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АЛРОСА изменила условия возмутившего «Роснефть» газового аукциона
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АЛРОСА изменила условия возмутившего «Роснефть» газового аукциона
Бизнес, 10:30
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АЛРОСА изменила условия возмутившего «Роснефть» газового аукциона
АЛРОСА изменила условия аукциона по продаже своих газовых активов, продлив срок внесения задатка для участников. Но «Роснефть», критиковавшая условия аукциона, считает эти изменения недостаточными и не будет участвовать в торгах
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Наблюдательный совет крупнейшего в мире производителя алмазов АК «АЛРОСА» изменил срок внесения задатка для участия в открытом аукционе по продаже газовых активов компании. Сообщение компании есть в распоряжении РБК.

Срок внесения задатка для участия в торгах продлен до 29 января, говорится в сообщении. Ранее срок подачи заявок на участие в торгах был установлен до 10 января.

Кроме того, набсовет смягчил требования к разрешительным документам, которые должны предоставить участники торгов.

ФАС попросит изменить условия газового аукциона АЛРОСА
Бизнес

«Остальные условия аукциона остались прежними. На аукцион единым лотом выставляются 100% акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО «Геотрансгаз» и 100% долей в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания», — говорится в сообщении.

Начальная цена аукциона определена в размере 30 млрд руб., шаг аукциона — 100 млн руб.

АЛРОСА объявила аукцион по продаже своих газовых активов 25 декабря. Стартовая цена аукциона ниже балансовой стоимости активов (36 млрд руб.). Заявки на участие в торгах уже подали «дочка» Газпромбанка ООО «Статус» и НОВАТЭК.

Ранее на условия в Федеральную антимонопольную службу пожаловалась компания «Роснефть». В числе возмутивших компанию требований — необходимое условие по перечислению значительного задатка в короткий срок, а также отказ от каких-либо претензий со стороны покупателя, если качество приобретенных активов «окажется несоответствующим заявленным характеристикам». Однако в день рассмотрения этой жалобы ФАС нефтяная компания свою жалобу отозвала. «Мы пришли к выводу, что нам это не нужно», — сказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. В пятницу, 19 января, Леонтьев сказал РБК, что компания не будет участвовать в аукционе даже после корректировки его условий. «Они ничего особенно не поменяли. Просто продлили прием заявок. Поскольку мы в аукционе не участвуем, комментировать события вокруг него считаем некорректным», — отметил он.

Инвесткомитет «Роснефти» решил отказаться от участия в аукционе АЛРОСА
Бизнес

ФАС все же обсудила с Минфином условия газового аукциона. Однако все замечания к условиям его проведения носили технических характер, сообщил РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил «Коммерсанту», что внесенные АЛРОСА изменения не повлияют на решение «Роснефти» не участвовать в аукционе. По его словам, производитель защищает интересы своих акционеров, а важные параметры торгов так и не были изменены. «Для того чтобы был честный аукцион, нужно провести аудит запасов выставленных на продажу газовых компаний и в зависимости от него скорректировать цену», — считает Леонтьев.

Автор: Наталья Демченко.
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