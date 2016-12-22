В Минфине заявили о невыплате спецдивидендов по газовым активам АЛРОСА

Алмазодобывающая компания «АЛРОСА» не станет выплачивать специальные дивиденды по итогам продажи собственных газовых активов. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает корреспондент РБК.

«Спецдивидендов не предполагается. Более того, остается открытым вопрос, какую бухгалтерскую прибыль получит за это компания и получит ли. Если прибыль сформируется, то применение этих средств будет обсуждаться в рамках обычной корпоративной работы», — сказал Моисеев.

В пятницу, 19 января, АЛРОСА​ сообщила, что наблюдательный совет компании изменил срок внесения задатка для участия в открытом аукционе по продаже газовых активов.

Срок внесения задатка для участия в аукционе продлили до 29 января. Ранее компания указывала, что заявки можно подать до 10 января. Также совет ослабил требования к разрешительным документам, которые необходимо предоставить участникам торгов. Начальная цена аукциона составляет 30 млрд руб., один шаг аукциона — 100 млн руб.

Единым лотом на торгах выставлены 100% акций компании Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, которые владеют 100% акций АО «Геотрансгаз» и 100-процентной долей в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания».

О начале аукциона АЛРОСА сообщила 25 декабря 2017 года. Дочерняя компания Газпромбанка ООО «Статус» и НОВАТЭК уже подали заявки на участие в торгах.

«Роснефть» в январе 2017 года подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Компанию не удовлетворил тот факт, что участники торгов должны перечислить значительный задаток в короткий срок, а также отказаться от претензий со стороны покупателя, если качество купленных активов «окажется не соответствующим заявленным характеристикам». Однако «Роснефть» отозвала свою жалобу в день ее рассмотрения.

Как сообщил РБК пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, «Роснефть» не будет участвовать в аукционе даже после внесения правок в условия его проведения. По словам Леонтьева, в компании «АЛРОСА» «ничего особо не поменяли, просто продлили прием заявок». ФАС 16 января сообщила, что ведомство попросило Министерство финансов изменить условия проведения аукциона по газовым активам АК «АЛРОСА».