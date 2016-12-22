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ФАС попросит изменить условия газового аукциона АЛРОСА
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ФАС попросит изменить условия газового аукциона АЛРОСА
Бизнес, 16 янв, 18:05
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ФАС попросит изменить условия газового аукциона АЛРОСА
Федеральная антимонопольная служба попросила Минфин, чтобы он изменил условия проведения аукциона на газовые активы АЛРОСА. Но это технические замечания, которые не повлияют на сроки аукциона, сообщил представитель Минфина
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Как заявил глава ФАС Игорь Артемьев, несмотря на отзыв жалобы «Роснефти» на условия аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА, антимонопольное ведомство попросило​ Минфин повлиять на эти условия. «Мы (ФАС и Минфин) все равно в процессе рассмотрения, пока жалоба была, обменивались мнениями, и все-таки просим Минфин, они могут подсказать АЛРОСА, чтобы они некоторые условия поменяли», — передает слова Артемьева «Интерфакс». О каких именно условиях идет речь, глава ФАС не уточнил.

Артемьев также заметил, что в отсутствие жалобы на проведение аукциона ФАС автоматически прекратила рассмотрение возможных нарушений при проведении аукциона. «Сложилась практика, что мы не имеем права рассматривать, если нет жалобы», — объяснил глава ФАС.

АЛРОСА объявила аукцион на продажу своих газовых активов — «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании — 25 декабря. Стартовая цена аукциона составляет 30 млрд руб., что ниже балансовой стоимости активов (36 млрд руб.). Заявки можно подавать до 29 января, их уже подали «дочка» Газпромбанка ООО «Статус» и НОВАТЭК.

Комментируя рекомендацию главы ФАС Минфину, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал РБК: «Регулятор должен выполнять свои функции вне зависимости от того, участвует «Роснефть» в аукционе или нет». Он не стал комментировать, подаст ли «Роснефть» повторную заявку на участие в торгах по покупке газовых активов АЛРОСА, в случае если Минфин пойдет навстречу пожеланиям ФАС и поменяет его условия, и не назвал новых желаемых условий. «Мы никогда не комментируем видимости и гипотетические ситуации», — отметил он.

Между тем Минфин менять сроки проведения аукциона не собирается. Как сказал РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев, «речь идет о технических замечаниях, которые не повлияют, которые я считаю вполне возможным действительно учесть, в любом случае они не повлияют на сроки проведения аукциона». Он также пояснил, что ФАС просила не изменить, а повлиять на АЛРОСА, «потому что они прекрасно понимают, что мы изменить не можем, потому что не мы принимаем решение, тем не менее набсовет [АЛРОСА], действительно, одобрял ключевые решения».

По мнению юриста и советника по антимонопольной практике компании Capital Legal Services Андрея Астанина, Игорь Артемьев не превысил полномочий главы российского антимонопольного регулятора, высказав мнение и рекомендовав Минфину поменять условия аукциона по продаже АЛРОСА газовых активов, даже несмотря на то, что жалоба «Роснефти» по этому поводу отозвана. «Глава регулятора имеет право делать публичные заявления, это не нарушает закон и не противоречит позиции Верховного суда, который выносил решение о том, что ФАС не может рассматривать антимонопольные дела в отсутствие жалобы одной из сторон», — считает эксперт.

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«Роснефть» раскритиковала условия проведения аукциона. «Компания не понимает, зачем нужно устраивать опять приватизацию в стиле ранних 1990-х, а не сделать нормальный, открытый, прозрачный аукцион на конкурентных условиях в нормальное рабочее время. Возникает ощущение, что непрозрачные условия заточены под конкретного покупателя», — говорил РБК представитель компании Михаил Леонтьев. Среди возмутивших «Роснефть» условий — внесение задатка (21 млрд руб., 70% от начальной цены актива) до 10 января.

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Ходатайства в ФАС для покупки двух газовых активов подавали сразу три структуры «Роснефти» — «Башнефть», «РН-Холдинг» и «РН-Газ». Однако 10 января «Роснефть» официально заявила, что отказывается от участия в аукционе на предложенных условиях, и не стала вносить залог.

Жалобу компании на условия аукциона 15 января должна была рассмотреть ФАС, однако «Роснефть» в итоге отозвала свою жалобу. «Мы устранились. Мы решили, что нам это не нужно», — сказал РБК Леонтьев.

Авторы: Георгий Перемитин, Людмила Подобедова, Юлия Старостина.
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