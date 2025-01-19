Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала

Среди других ответчиков — «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». Эти компании были указаны владельцами ПНТ. Ранее Генпрокуратура неоднократно обращалась с исками об изъятии частных активов

Петербургский нефтяной терминал (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Генпрокуратура подала иск к АО «Петербургский нефтяной терминал» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди других ответчиков значатся компании «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». Третьими лицами в иске указаны Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Суть иска не раскрывается, за последние несколько лет Генпрокуратура неоднократно обращалась с исками об изъятии частных компаний в пользу государства из-за нарушений при приватизации, коррупции акционеров и других причин. .

РБК направил запрос в Генпрокуратуру, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и к представителям совладельцев терминала семьи Скигиных

Согласно данным СПАРК по состоянию на июль 2023 года, АО «ПНТ» владеют несколько зарегистрированных на Кипре компаний — Tujunga Enterprises Limited, Almont HoldingsLimited, Mobalco Holding Limited, «Занфра Лимитед» и «Новомор Лимитед».

Что такое Петербургский нефтяной терминал Петербургский нефтяной терминал начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. Это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность — 12,5 млн т в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург. В 2022 году в ПНТ перегрузили 8,8 млн т светлых и темных нефтепродуктов (перевалкой сырой нефти ПНТ не занимается). Выручка по итогам года составила 6,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млрд руб. Администрация Санкт-Петербурга считает ПНТ стратегическим партнером.

В октябре 2024 года, как писал РБК, Савеловский районный суд Москвы арестовал 50% акций ПНТ, принадлежащих Елене Васильевой. Акции передал ей ее муж Сергей Васильев по доверенности. Остальными 50% акций терминала владеют братья Михаил и Евгений Скигины, они получили их после смерти их отца, основателя ПНТ Дмитрия Скигина. После передачи Васильевым акций жене в 2022 году Скигины лишились управления ПНТ. Между ними и Васильевой продолжается корпоративный конфликт. В арбитражном суде идет сразу несколько судебных разбирательств между ПНТ и братьями.

В сентябре прошлого года РБК сообщал, что МВД проверит обстоятельства «исчезновения» Васильева. Поводом послужило заявление Михаила Скигина, поданное им в УМВД по Петроградскому району Петербурга в октябре 2023 года из-за «пропажи» бизнесмена. В прокуратуре Петербурга считают, что доверенность о передаче акций его жене была оформлена без участия последнего. Из письма Скигину от начальника отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры следовало, что нотариус Елена Торопова, заверившая документ в отсутствие самого доверителя, «не имела возможности убедиться в наличии реального волеизъявления Васильева С.В.» и пошла на злоупотребление полномочиями умышленно. Кроме того, в апреле 2022 года судебно-медицинская комиссия признала Васильева недееспособным.

29 октября ПНТ заявил о попытке «рейдерского захвата» со стороны лиц, стоящих за кипрской «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». Последней принадлежат остальные 50% акций, говорилось в заявлении терминала.

«Указанные лица, воспользовавшись поддельными документами с целью фальсификации данных реестра юридических лиц, направили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС) России заявление о внесении в данный реестр сведений о прекращении полномочий законно избранного генерального директора АО «ПНТ» Владимира Грызлова и возникновении полномочий у контролируемого ими иного физического лица», — сообщили там. Васильева не может голосовать акциями предприятия по решению судов.

Бенефициарами «Туджунга Энтерпрайзиз» на 2022 год были Михаил, Евгений и Полина Скигины. Через«Туджунга Энтерпрайзиз» Михаил и Евгений Скигины (у обоих гражданство Германии) владеют по 17,875% в ПНТ, Полина, гражданка России и Франции, — 14,285%. В мае 2022 года в рамках деофшоризации кипрская компания «Мобалко Холдинг Лимитед» передала долю в 50% ПНТ своему бенефициару Сергею Васильеву. В декабре 2022 года она перешла его жене.

1 ноября арбитражный суд приостановил смену гендиректора ПНТ. Иск терминала был подан к «Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед») и Васильевой. ПНТ оспорил решение о прекращении полномочий гендиректора Владимира Грызлова. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, он занимает этот пост с августа 2022 года. Суд в то же время не удовлетворил ходатайство терминала, в котором тот, в частности, просил запретить «Туджунга Энтерпрайзиз» принимать решения в качестве единственного акционера компании.