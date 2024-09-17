МВД займется исчезновением экс-совладельца Петербургского нефтетерминала

МВД проверит обстоятельства «исчезновения» бизнесмена Сергея Васильева, передавшего 50% акций Петербургского нефтяного терминала жене по доверенности. Этот документ был оформлен без участия бизнесмена, считает прокуратура

Сергей Васильев (Фото: Евгений Асмолов / Photoxpress.ru)

Почему полиция решила проверить «исчезновение» Васильева

Полиция проверит заявление об исчезновении бизнесмена Сергея Васильева, передавшего 50% акций Петербургского нефтяного терминала жене по доверенности. Поводом для проверки послужило заявление члена совета директоров и бывшего главы Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаила Скигина, которое было написано в УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга в октябре 2023 года из-за исчезновения Васильева. Это следует из письма Скигину от начальника отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры Санкт-Петербурга. Копия письма есть у РБК, источник, близкий к прокуратуре, подтвердил факт проверки. Елена Васильева и Скигин находятся в корпоративном конфликте.

В письме прокуратуры говорится, что нотариус Елена Торопова заверила доверенность, выданную супруге Сергея Васильева Елене, в отсутствие самого доверителя. Нотариус «не имела возможности убедиться в наличии реального волеизъявления Васильева С.В.» и пошла на злоупотребление полномочиями умышленно.

Елена Васильева (Фото: oilterminal.ru)

В письме прокуратуры также сказано, что в апреле 2022 года судебно-медицинская комиссия признала Сергея Васильева недееспособным. Он «не мог в полной мере правильно оценивать характер происходящего и руководить своими действиями». В октябре 2023 года Следственное управление УМВД по Петроградскому району вынесло решение о возбуждении уголовного дела в отношении нотариуса Тороповой из-за злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ч. 2 ст. 202 УК). Но оно возбуждено не было из-за неполной доследственной проверки.

В августе 2024 года прокуратура вернула в следственный орган материалы дела с требованием устранить недочеты проверки, установить, где находится Васильев, и опросить его, следует из письма Скигину.

РБК направил запросы в пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга, ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Представитель Васильевой оставил без комментариев запрос РБК. Нотариус Елена Торопова не ответила на звонки РБК.

Что известно о состоянии Васильева

О передаче Васильевым акций в дар жене Елене стало известно летом 2023 года, переданы они были в конце 2022-го. Это произошло после того, как в январе 2022 года у бизнесмена произошел инсульт, рассказывала Васильева. По данным «Фонтанки», его без сознания нашел охранник и спустя год «ему лучше не стало». Собеседники, с которыми корреспонденты издания обсуждали здоровье Васильева, прибегали при описании его состояния к оговоркам «вроде» и «говорят». Издание сделало вывод, что «физически» Васильев находится в своем поместье в Вырице под Петербургом, вероятно — под наблюдением врачей, однако в ведении бизнеса с тех пор не участвует. Его особняк под Гатчиной — реплика Екатерининского дворца в Пушкине.

Дворец уроженца Вырицы бизнесмена Сергея Васильева (Фото: Messir / wikipedia.org)

В августе прошлого года сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу приехали в поселок Вырица к особняку Васильева. Силовики приехали, чтобы проверить, жив ли Васильев. Их не пустили на территорию усадьбы из-за отсутствия уголовного дела. По данным «Фонтанки», бизнесмена вывезли на кресле в присутствии адвокатов Елены Васильевой и показали сотрудникам издалека. Был опрошен лечащий медик, который подтвердил, что какие-либо вопросы больному задавать бессмысленно.

Васильев пережил три покушения. В частности, в мае 2006 года автомобиль совладельца ПНТ Rolls-Royce Phantom и джип охраны расстреляли из автоматического оружия. Тогда Васильев был ранен, один охранник убит, а еще двое тоже получили ранения. По версии следствия, покушение было частью попытки рейдерского захвата ПНТ, предпринятого группой Владимира Барсукова (Кумарина) — лидера тамбовской ОПГ. В августе 2016 года Санкт-Петербургский городской суд признал Кумарина виновным в организации покушения на Васильева и приговорил его к 23 годам лишения свободы.

По данным «Фонтанки», стоимость пакета акций, переданных Елене Васильевой, могла достигать 10 млрд руб. В публикации также отмечено, что в мае 2022 года Васильева, ранее не занимавшаяся бизнесом, перевела акции ПНТ с кипрского офшора на мужа, а к декабрю оформила дарственную от Сергея Васильева на себя лично. С 2022 года супруга бизнесмена возглавляет совет директоров компании. В интервью «МК» Елена Васильева утверждала, что переоформление с кипрского офшора Mobalco Holdings Ltd Сергей Васильев начал самостоятельно в 2021 году.

В совет директоров терминала также входят братья Михаил и Евгений Скигины, владеющие 50% акций терминала после смерти их отца, основателя ПНТ и первого партнера Васильева Дмитрия Скигина. Скигин-старший умер в 2003 году от онкологического заболевания.

Михаил Скигин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Между ними и Васильевой продолжается корпоративный конфликт. В Арбитражном суде Санкт-Петербурга сейчас идут сразу несколько судебных разбирательств между ПНТ и братьями Скигиными. В частности, подконтрольная им компания Tujunga Enterprises Limited подала несколько заявлений о признании недействительными решений совета директоров. Оба иска были оставлены судьей без движения до устранения недочетов при их подаче.