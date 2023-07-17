«Фонтанка» назвала нового владельца Петербургского нефтяного терминала

Бизнесмен Сергей Васильев, много лет владевший долей в Петербургском нефтяном терминале, передал все свои акции жене, выяснила «Фонтанка». После этого в компании разгорелся конфликт между акционерами, выяснило издание

Фото: Сергей Смольский / ТАСС

Владелец 50% доли Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ») бизнесмен Сергей Васильев передал все имеющиеся у него акции в дар своей жене — Елене Васильевой. Об этом со ссылкой на свои источники пишет петербургское издание «Фонтанка». Стоимость пакета акций может достигать, по данным издания, до 10 млрд руб.

По данным издания, Елена Васильева получила пакет акций в конце 2022 года — актив предприниматель переоформил на жену после того, как тяжело заболел. В январе 2022 года бизнесмена без сознания нашел охранник, и с тех пор «ему лучше не стало», пишет газета. Собеседники, с которыми корреспонденты «Фонтанки» обсуждали здоровье Васильева, прибегают при описании его состояния к оговоркам «вроде» и «говорят». Издание делает вывод, что «физически» Васильев находится в своем поместье в Вырице под Петербургом, вероятно — под наблюдением врачей, однако в ведении бизнеса с тех пор не участвует.

В мае 2022 года жена Васильева Елена, которая ранее бизнесом не занималась, смогла перевести акции ПНТ с кипрского офшора на мужа, а к декабрю оформила дарственную от Сергея Васильева на себя лично, утверждает «Фонтанка» со ссылкой на материалы суда. Изменения в статусе компании в базах данных СПАРК не отражены, владельцами компании в ней по-прежнему числятся юридические лица, зарегистрированные на Кипре. Летом 2022-го Елена Васильева попросила для себя место в совете директоров, пишет издание. Сейчас она его возглавляет.

Оставшиеся 50% Петербургского нефтяного терминала принадлежат семье основателя ПНТ Дмитрия Скигина, в частности, — сыновьям Михаилу и Евгению, которые участвуют в управлении бизнесом (детей у Дмитрия Скигина четверо, трое сыновей и дочь).



Михаил Скигин с 2007 года возглавлял совет директоров компании. Основатель ПНТ и первый партнер Васильева Дмитрий Скигин в 2003-м году умер от онкологического заболевания.

Согласно данным на сайте компании, сейчас в совет директоров ни Михаил Скигин, ни Евгений Скигин не входят. «Фонтанка» пишет, что в последние годы, до ухудшения здоровья Васильева, «на ПНТ сохранялся баланс интересов» — «Сергей Васильев занимался своей частью работы, в основном политической», а наследники его первого партнера Дмитрия Скигина «занимались оперативным управлением» терминалом. В интервью РБК Михаил Скигин говорил, что Васильев не участвует в управлении ПНТ с 2003 года.

Что такое Петербургский нефтяной терминал Петербургский нефтяной терминал начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. Это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность — 12,5 млн т в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург. В 2022 году в ПНТ перегрузили 8,8 млн т светлых и темных нефтепродуктов (перевалкой сырой нефти ПНТ не занимается). Выручка по итогам года составила 6,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млрд руб. Администрация Санкт-Петербурга считает ПНТ стратегическим партнером. Согласно данным в базе СПАРК, АО «ПНТ» владеют несколько зарегистрированных на Кипре компаний — TUJUNGA ENTERPRISES LIMITED, ALMONT HOLDINGS LTD, MOBALKO HOLDING LIMITED, «ЗАНФРА ЛИМИТЕД» и «НОВОМОР ЛИМИТЕД».

«Фонтанка» также обратила внимание, что в Арбитражном суде Санкт-Петербурга сейчас идут сразу несколько судебных разбирательств между ПНТ и братьями Скигиными. В частности, тяжба о блокировке созыва годового собрания акционеров и утверждении нового состава совета директоров.

По данным газеты, после того как Елена Васильева возглавила совет директоров ПНТ, она добилась расторжения договора с нефтетрейдерской компанией ООО «Компания «Топливные технологии», которая имела отношение к Скигиным и обеспечивала основную долю загрузки терминала. Ее заменили на только что созданное ООО «ПНТ-Сервис», зарегистрированное за пару месяцев до того и подконтрольное менеджменту самого ПНТ.

Еще один иск, поданный от имени братьев Скигиных, оспаривает это решение. Из документа следует, что совет директоров принял такое решение без их участия.

Михаил Скигин заявил «Фонтанке», что не считает этичным давать оценки своему новому партнеру. Елена Васильева на просьбу корреспондента «Фонтанки» оценить перспективы корпоративного конфликта сослалась на занятость и попросила перезвонить позже.