АТОР назвала самую часто выдающую шенгенские визы россиянам страну

Туристы у храма Саграда Фамилия в Барселоне (Фото: David Ramos / Getty Images)

В 2022 году наибольшее количество шенгенских виз для россиян оформило консульство Испании, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные портала SchengenVisaInfo.

Всего Испания оформила шенгенские визы для почти 144 тыс. россиян. Доля отказов заявителям составила 5,2%.

Консульства Финляндии в 2022 году выдали россиянам 105 тыс. шенгенских виз. Процент отказов колебался от 2% в консульстве в Петербурге до почти 20% в представительстве в Москве.

Италия выдала россиянам 103 тыс. виз, а доля отказов достигала 14,5%.

По итогам 2022 года Россия по количеству заявлений на шенгенские визы впервые за девять лет уступила первое место Турции. Если в доковидном 2019 году россияне подали более 4 млн заявлений на визы, то по итогам 2022 года таких обращений оказалось только 687 тыс. Граждане Турции в 2022 году обращались за шенгенскими визами 778 тыс. раз.

Количество отказов россиянам в шенгенской визе выросло с 1,5% в 2019 году до 10% в 2022 году.

Генконсульство Италии 6 мая 2023 года предупредило, что в шенгенских визах для россиян могут быть отметки «минус Дания».

«Сейчас мы принимаем небиометрические паспорта российских граждан. Однако в этих паспортах мы проставляем визы с отметкой «минус Дания», то есть по ним можно путешествовать во все шенгенские страны, кроме Дании, поскольку Дания не принимает эти паспорта», — уточнили в генконсульстве Италии.