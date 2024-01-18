МОК подтвердил планы повторно проверить россиян для допуска на Олимпиаду
Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс подтвердил на брифинге планы организации повторно проверить российских спортсменов, которые квалифицируются на Олимпиаду в Париже, на соответствие критериям допуска, но пока не знает, как это будет организовано. Слова Адамса приводит ТАСС.
МОК 8 декабря сообщил, что допустит россиян и белорусов на Игры в Париже на строгих условиях нейтрального статуса. При этом в условиях участия было указано, что МОК проведет независимую оценку спортсменов, прошедших отбор на Олимпиаду.
Адамс признался, что не знает всех деталей. «Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов», — сказал представитель МОК.
Международные федерации, решившие допустить россиян, уже провели свои проверки, формат которых МОК оставил на их усмотрение. Ряд федераций, в том числе все зимние, вообще не стали следовать рекомендациям МОК о допуске россиян.
Олимпийский чемпион Токио по тхэквондо Владислав Ларин сначала не прошел проверку для допуска на майский чемпионат мира в Баку, но позднее World Taekwondo все же разрешила ему участвовать в международных соревнованиях и он завоевал лицензию на Игры в Париже.
Украинская сторона неоднократно жаловалась на Ларина, спортсмена ЦСКА, из-за ролика с призывом поддержать мобилизованных из Карелии, но, по словам главы Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, МОК не увидел в действиях россиянина прямой поддержки военных действий.
Олимпийский комитет России неоднократно называл критерии МОК, среди которых отсутствие поддержки спецоперации и контрактов с армией и спецслужбами, дискриминационными.
Президент России Владимир Путин в декабре призвал внимательно изучить эти критерии и принять «взвешенное решение» по участию в Олимпиаде.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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