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МОК подтвердил планы повторно проверить россиян для допуска на Олимпиаду

Марк Адамс: МОК проведет вторую проверку россиян для участия в Олимпиаде
В МОК сообщили, что ищут экспертов «с хорошей репутацией» для проверки россиян на соответствие критериям допуска. Раньше эти критерии каждая федерация могла трактовать по-своему, а в России их называли дискриминационными
Марк Адамс
Марк Адамс (Фото: Ker Robertson / Getty Images)

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс подтвердил на брифинге планы организации повторно проверить российских спортсменов, которые квалифицируются на Олимпиаду в Париже, на соответствие критериям допуска, но пока не знает, как это будет организовано. Слова Адамса приводит ТАСС.

МОК 8 декабря сообщил, что допустит россиян и белорусов на Игры в Париже на строгих условиях нейтрального статуса. При этом в условиях участия было указано, что МОК проведет независимую оценку спортсменов, прошедших отбор на Олимпиаду.

Адамс признался, что не знает всех деталей. «Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов», — сказал представитель МОК.

Международные федерации, решившие допустить россиян, уже провели свои проверки, формат которых МОК оставил на их усмотрение. Ряд федераций, в том числе все зимние, вообще не стали следовать рекомендациям МОК о допуске россиян.

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Президент России Владимир Путин и тхэквондист Владислав Ларин

Олимпийский чемпион Токио по тхэквондо Владислав Ларин сначала не прошел проверку для допуска на майский чемпионат мира в Баку, но позднее World Taekwondo все же разрешила ему участвовать в международных соревнованиях и он завоевал лицензию на Игры в Париже.

Украинская сторона неоднократно жаловалась на Ларина, спортсмена ЦСКА, из-за ролика с призывом поддержать мобилизованных из Карелии, но, по словам главы Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, МОК не увидел в действиях россиянина прямой поддержки военных действий.

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Олимпийский комитет России неоднократно называл критерии МОК, среди которых отсутствие поддержки спецоперации и контрактов с армией и спецслужбами, дискриминационными.

Президент России Владимир Путин в декабре призвал внимательно изучить эти критерии и принять «взвешенное решение» по участию в Олимпиаде.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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