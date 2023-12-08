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Спорт ,  
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Восемь россиян квалифицировались на Олимпиаду-2024

Восемь россиян квалифицировались на Олимпиаду-2024
Большинство из них — представители борьбы и дзюдо. Часть отборов пройдет уже в начале следующего года
Фото: Томас Бах (Tom Weller / Global look press)
Фото: Томас Бах (Tom Weller / Global look press)

На данный момент восемь российских спортсменов прошли квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже и получат право выступить в нейтральном статусе. Об этом говорится в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованном на официальном сайте организации.

Исполком МОК в пятницу объявил о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе на Игры-2024 при соблюдении ряда критериев.

«Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Игры, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом плюс трое с белорусским паспортом)», — говорится в тексте.

Имена спортсменов в релизе не сообщаются. В ходе соревнований, к которым были допущены россияне, олимпийские лицензии смогли завоевать Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Абдулла Курбанов (вольная борьба), Рамазан Абдулаев, Давид Карапетян, Махмадбек Махмадбеков (дзюдо). Однако пока нет информации, все ли они смогут поехать на Игры, учитывая требования МОК.

В пятницу МОК объявил, что российские спортсмены будут допущены до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. При этом будут существовать критерии, по которым спортсмен будет допущен до соревнований:

  • допустят только тех спортсменов, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта;
  • спортсмен будет проходить отборы индивидуально. Также МОК уточняет, что российские спортсмены не будут участвовать в командных состязаниях;
  • выступление под нейтральным флагом и гимном;
  • запрет на выступление тех, кто активно поддерживает военную операцию на Украине и имеет отношение к армии или другим силовым структурам;
  • решение о допуске спортсменов принимают международные федерации.
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Олимпиада

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