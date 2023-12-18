Spotify и Cisco ликвидировали свои компании в России
Единственное юрлицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу — оно ликвидировано с 14 декабря, следует из данных Единого госреестра юридических лиц. Первым на это обратил внимание ТАСС.
ООО «Спотифай» было зарегистрировано в России 13 января 2014 года. 6 февраля 2023-го шведским сервисом было направлено заявление о ликвидации, а 14 декабря юрлицо Spotify было ликвидировано.
Таким же образом, только с 15 декабря, ликвидировано одно из юридических лиц производителя сетевого оборудования и программных продуктов Cisco — ООО «Сиско системс», которое ранее занималось обслуживанием оборудования. Как отмечает ТАСС, у Cisco имеется второе юрлицо в России — «Сиско солюшенз», которое на данный момент действует. Его сферой деятельности были дистрибьюция и продажи.
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