Spotify сообщил о рекордном приросте подписчиков после запуска в России

В 2020 году число платных подписчиков Spotify выросло на рекордные 30 млн, сообщили в компании. В России, где сервис заработал в июле прошлого года, он показал «очень хорошие результаты», добавили в ней

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Число платных подписчиков музыкального стримингового сервиса Spotify в четвертом квартале выросло на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, достигнув 155 млн пользователей. Об этом говорится в сообщении компании.

За весь 2020 год количество подписок увеличилось на рекордные 30 млн, из них 10 млн пришлось на последний квартал. В Spotify отметили, что рекордным приростом обязаны в основном североамериканскому рынку и Европе, где сервис «продолжает извлекать выгоду от июльского запуска в России и в 12 соседних странах».

Платная подписка позволяет слушать музыку без рекламы. Средняя выручка на одного пользователя (ARPU) Spotify составила €4,26 ($5,13). Ежемесячная активная аудитория (monthly active users, MAU) по итогам четвертого квартала 2020 года выросла на 27%, до 345 млн человек.

Россия в 2020 году «показала очень хорошие результаты», несмотря на то что компания не ожидала добиться там успеха до 2021 года, сказал Reuters финансовый директор Spotify Пауль Фогель. По данным агентства, Spotify доступен в 93 странах, а около 40% его платных подписок приходится на Европу.