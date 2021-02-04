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Spotify сообщил о рекордном приросте подписчиков после запуска в России

В 2020 году число платных подписчиков Spotify выросло на рекордные 30 млн, сообщили в компании. В России, где сервис заработал в июле прошлого года, он показал «очень хорошие результаты», добавили в ней
Фото: Mussa Qawasma / Reuters
Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Число платных подписчиков музыкального стримингового сервиса Spotify в четвертом квартале выросло на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, достигнув 155 млн пользователей. Об этом говорится в сообщении компании.

За весь 2020 год количество подписок увеличилось на рекордные 30 млн, из них 10 млн пришлось на последний квартал. В Spotify отметили, что рекордным приростом обязаны в основном североамериканскому рынку и Европе, где сервис «продолжает извлекать выгоду от июльского запуска в России и в 12 соседних странах».

Платная подписка позволяет слушать музыку без рекламы. Средняя выручка на одного пользователя (ARPU) Spotify составила €4,26 ($5,13). Ежемесячная активная аудитория (monthly active users, MAU) по итогам четвертого квартала 2020 года выросла на 27%, до 345 млн человек.

Россия в 2020 году «показала очень хорошие результаты», несмотря на то что компания не ожидала добиться там успеха до 2021 года, сказал Reuters финансовый директор Spotify Пауль Фогель. По данным агентства, Spotify доступен в 93 странах, а около 40% его платных подписок приходится на Европу.

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Дэниэл Эк

Spotify зарегистрировал в России юрлицо еще в 2014 году, но запуск несколько раз переносили, и в итоге он состоялся в июле 2020 года. Одновременно платформу запустили еще в 12 странах — Украине, Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.

В конце октября 2020 года в Spotify заявили, что выход в Россию стал наиболее успешным запуском на новом рынке за всю историю сервиса. Компания не раскрыла число пользователей и выручку в стране, однако представитель компании сообщил, что за первые три месяца число подписчиков превысило показатели, которые она рассчитывала достичь за первый год работы.

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Аудиторию Spotify в России оценила Mediascope. В июле число человек, заходивших в мобильное приложение Spotify хотя бы раз, среди российских пользователей старше 12 лет составило 1,5 млн, а в августе — 2,2 млн. По этому показателю мобильное приложение Spotify занимало шестое место после Shazam, Apple Music, «Яндекс.Музыка», Zaycev.net и Boom (принадлежит Mail.Ru Group).

Аудитория сайта Spotify.com в России в июле и августе составила 1,1 млн и 0,74 млн человек соответственно (десятое место на рынке). На компьютерах самыми посещаемыми оказались «Яндекс.Музыка», Zaycev.net, Hotmo.org, Zvooq.pro и Inkompmusic.ru.

Автор
Виктория Полякова
Spotify музыкальные сервисы
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