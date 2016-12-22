«Яндекс» назвал адрес новой штаб-квартиры в Москве

Новый офис компании откроется на улице Косыгина, 15. Сейчас здесь находится гостиница «Корстон» (бывший «Орленок»). Стоимость участка площадью около 4 га составит приблизительно $145 млн

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

«Яндекс» после согласования с правительством Москвы получит права на земельный участок площадью примерно 4 га, где будет расположена новая штаб-квартира компании в Москве, стоимость покупки — около $145 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте «Яндекса». Сделка будет закрыта в ближайшее время, после этого компания займется разработкой проекта штаб-квартиры.

«Мы очень рады, что у «Яндекса» появится собственный дом практически в центре Москвы, по соседству с одним из крупнейших научных и образовательных кластеров столицы. Мы считаем эту покупку эффективным использованием капитала и отражением разумного подхода к управлению операционными расходами в долгосрочной перспективе», — заявил руководитель «Яндекса» Аркадий Волож.

Глава компании также выразил уверенность, что новый офис позволит ей и дальше привлекать талантливые кадры, развивать и масштабировать бизнес, а также даст толчок к созданию новых продуктов.

Сейчас в столичных офисах «Яндекса» работают около 6,5 тыс. сотрудников, большинство — в штаб-квартире в деловом квартале «Красная роза» в районе Хамовники, в которую компания въехала в 2010 году. Кроме того, «Яндекс» арендует офисы в бизнес-центре «Аврора» в Замоскворечье. Соглашения об аренде обоих помещений истекают в декабре 2021 года.

В «Яндексе» отмечают, что рассмотрели более 50 вариантов в разных районах, прежде чем остановили свой выбор на улице Косыгина. «Именно в этом районе когда-то началась наша история. В съемной квартире в сталинке на площади Гагарина размещалась основанная Аркадием Воложем компания «Аркадия». В Институте общей генетики на улице Губкина снимала помещение компания CompTek, из которой вырос «Яндекс», — рассказали в компании. Кроме того, в «Яндексе» напомнили о том, что компания в 2001 году основала свой первый офис в Вычислительном центре РАН на улице Вавилова.

В сентябре «Ведомости» сообщали, что «Яндекс» планирует купить гостиницу «Корстон» на улице Косыгина. Источники газеты отмечали, что если сделка состоится, то отель либо снесут, либо существенно перестроят. Собеседники также сообщали, что компания рассматривала площадку на территории завода «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной. Первоначально «Яндекс» планировал построить здание площадью 120–150 тыс. кв. м, к 2025 году оно может быть расширено до 250 тыс. кв. м.

О планах «Яндекса» построить собственный офис стало известно в октябре 2017 года. Как писала газета «Коммерсантъ», компания намерена создать его к 2021 году, возможным подрядчиком строительства называлась подконтрольная Борису Минцу O1 Properties.