«Яндекс» представил свой первый смартфон

Интернет-компания «Яндекс» представила свой смартфон. В продажу устройство поступит завтра, 6 декабря, его стоимость составит 17 990 руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

В среду, 5 декабря, компания «Яндекс» представила свой первый смартфон, передает корреспондент РБК с презентации. Устройство обладает экраном 5,65 дюйма с ударопрочным стеклом, двойной основной камерой с разрешением 16+5 Мп и фронтальной — 5 Мп. Смартфон обладает 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней. Его стоимость составляет 17 990 руб., с 6 декабря продажи начнутся в магазине и музее «Яндекса», с 7 декабря — в салонах «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), «М.Видео-Эльдорадо», а также в онлайн-магазине «Беру».

Как сообщил вице-президент по экосистемным продуктам «Яндекса» Федор Ежов, это первый смартфон, в котором голосовой помощник «Алиса» «живет в устройстве, а не в приложении», то есть ее можно попросить о чем-либо, если устройство лежит рядом, работая в другом приложении. Кроме того, «Алиса» будет не только помогать, но и предугадывать: если в городе пробки, она сообщит, что дорога до дома займет дольше времени, чем обычно; предупредит о похолодании.

Телефон, о котором ходили слухи

Впервые о планах «Яндекса» производить смартфон стало известно в конце 2017 — начале 2018 года. Тогда несколько экспертов рынка обратили внимание на то, что «Яндекс» ищет компанию, которая могла бы предоставить данные о продажах смартфонов и планшетов на 2018 год. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в своем блоге в Twitter писал, что ознакомился с документами о новом смартфоне. По его информации, компания намеревалась производить устройство в Китае и продавать его пользователям за 20–25 тыс. руб.

В июле 2018 года одна из структур Yandex N.V. получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Яндекс.Телефон». Однако представители компании официально эту информацию не комментировали. В августе «Ведомости» сообщили, что «Яндекс» ведет переговоры с крупными розничными сетями о продаже своего смартфона. Тогда же сообщалось, что характеристика аппарата в целом соответствуют параметрам китайских смартфонов в ценовой категории 10–12 тыс. руб.​

За несколько дней до официальной презентации фотография смартфона с характеристиками появилась на сайте магазина электроники «М.Видео», но позже страница была удалена.

Руководитель разработки Yandex Launcher Федор Ежов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Больше гаджетов

В июле начались продажи «Яндекс.Станция» — мультимедийной системы, оснащенной встроенным голосовым помощником «Алиса». Ее стоимость составляет 9990 руб. В мае на презентации продукта Аркадий Волож заявил, что это первая «железка» компании, которая до сих пор была сосредоточена на разработке программного обеспечения.

Хотя два источника РБК, знакомые с планами «Яндекса», рассказывали, что еще в 2012–2013 годах компания намеревалась выпустить собственный планшет. Однако после резкого обвала курса рубля в 2014 году планы были заморожены. По словам одного из собеседников РБК, проект назывался «Эрика» и после закрытия его программная часть перешла в проект «Яндекс.Кит» (в 2015 году был закрыт), в рамках которого «Яндекс» разрабатывал собственную мобильную операционную систему на базе открытого исходного кода операционной системы Android. В июле вместе с разрешением на ввоз на территорию ЕАЭС «Яндекс.Телефона» компания получила разрешение на ввоз мини-компьютера «Яндекс.Модуль». В качестве разработчика указывается американская компания NotAnotherOne с адресом в Сан-Франциско, штат Калифорния. Официально «Яндекс» это устройство не представлял. Как писал «Коммерсантъ», гаджет станет частью системы «умного дома», в основе которой будет функционал «Яндекс.Станции».

Помимо «Яндекса» собственные устройства разрабатывают и другие российские интернет-компании. Летом «Ведомости» сообщили, что над собственной системой «умного дома» и «умной колонкой» работает онлайн-ретейлер Ozon. На сайте HH.ru компания опубликовала вакансию менеджера по продукту Ozon Robotics. В описании к ней говорится, что соискателю предстоит присоединиться к разработке электронных устройств как для внутреннего использования (управление складом, курьерские устройства), так и для конечных потребителей (интернет вещей, SmartHome, умные колонки). В конце ноября стало известно о планах Mail.ru Group создать собственного голосового помощника под рабочим названием «Маруся» и устройство-колонку. Компания рассчитывает разработать как самого голосового помощника, так и платформу с навыками, которыми он будет обладать.