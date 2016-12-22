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СМИ узнали о планах «Яндекса» построить штаб-квартиру возле «Лужников»
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СМИ узнали о планах «Яндекса» построить штаб-квартиру возле «Лужников»
Бизнес, 08:29
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СМИ узнали о планах «Яндекса» построить штаб-квартиру возле «Лужников»
«Яндекс» уже нашел площадку под строительство своих новых офисов, пишут «Ведомости». Среди возможных вариантов фигурирует гостиница «Корстон»
Фото: Олег Яковлев / РБК

«Яндекс» уже нашел несколько площадок в районе стадиона «Лужники» под строительство собственной штаб-квартиры, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров IT-компании.

Переговоры об одном из участков находятся в продвинутой стадии, но сделка пока не закрыта, приводят «Ведомости» слова своего собеседника. Человек, близкий к IT-компании, подтвердил газете, что новая штаб-квартира может появиться около «Лужников».

По информации двух консультантов, работавших с компанией, «Яндекс» может купить гостиницу «Корстон» на улице Косыгина. Если сделка состоится, отель будет либо снесен, либо существенно перестроен, считают собеседники газеты. Также в материале «Ведомостей» среди возможных площадок для новой штаб-квартиры «Яндекса» называется территория завода «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной.

«Яндекс» на перовом этапе может построить 120 — 150 тыс. кв. м, сказали газете два консультанта, работавших с компанией. Но к 2025 году площадь строения может увеличиться до 250 тыс. кв. м, добавил один из партнеров компании. Девелопером новой штаб-квартиры может статья американская компания Hines, пишут «Ведомости», цитируя трех консультантов, работавших со сторонами переговоров.

О планах «Яндекса» построить собственный офис стало известно осенью прошлого года. IT-компания планировала построить новый офис к 2021 году, когда истечет договор аренды почти 54 тыс. кв. м в бизнес-центре «Красная Роза», писала газета «Коммерсантъ». Тогда издание называло возможным подрядчиком строительства О1 Properties семьи Бориса Минца.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Яндекс» , Штаб-квартира
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