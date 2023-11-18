Обвинение запросило пять лет тюрьмы для главы Samsung
Обвинение запросило для главы южнокорейской Samsung Ли Чжэ Ёна пять лет тюремного заключения по обвинениям, связанным со спорным слиянием двух подразделений Samsung Group в 2015 году, передает Yonhap.
Также прокуроры потребовали оштрафовать его на 500 млн вон ($385 тыс.). Планируется, что суд вынесет решение 26 января, завершив судебный процесс, который длится более трех лет.
Ли обвиняют в подтасовке цен на акции, нарушении служебных обязанностей и мошенничестве с бухгалтерией в ходе слияния двух дочерних компаний Samsung, Cheil Industries Inc. и Samsung C&T Corp., в 2015 году. Агентство отмечает, что слияние, в ходе которого три акции Samsung C&T были предложены за одну акцию Cheil, помогло Ли усилить свой контроль над Samsung C&T благодаря его доле в 23,2% в Cheil.
Прокуроры пришли к выводу, что предполагаемая девальвация Samsung C&T привела к убыткам для других инвесторов. Ли также обвиняется в причастности к предполагаемому мошенничеству с бухгалтерией в Samsung Biologics, дочерней компании Cheil Industries.
В ходе слушаний предприниматель заявил, что слияние было частью более широкого плана Samsung по повышению конкурентоспособности дочерних компаний и опроверг утверждение прокуратуры о том, что он намеревался нанести ущерб другим акционерам, чтобы увеличить свои собственные акции.
«Я никогда не ставил во главу угла свои личные интересы в процессе слияния Samsung C&T и Cheil Industries. Я и другие обвиняемые полагали, что слияние будет выгодным для обеих компаний», — сказал Ли в ходе дачи показаний.
«Как предприниматель, я несу ответственность за то, чтобы продолжать создавать прибыль и рабочие места. Я прошу предоставить мне возможность сосредоточить все свои возможности исключительно на продвижении вперед», — добавил он.
Ли Чжэ Ён — внук основателя Samsung Group Ли Бён Чхоля. Он формально возглавил холдинг в 2020 году после смерти отца Ли Кун Хи из-за сердечного приступа. Официально он вступил в должность в августе 2022 года, а в сентябре также возглавил Samsung Electronics (до этого он был вице-президентом компании). Отсрочка в назначении Ли на пост была связана с уголовным делом о взяточничестве, по которому он получил два с половиной года заключения. В августе прошлого года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помиловал бизнесмена.
В 2017 году Ли Чжэ Ёна обвиняли в даче взяток компаниям, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. По версии следствия, речь шла о сумме, превышающей $6 млн. Обвинение пришло к выводу, что вице-президент Samsung Electronics предлагал или обещал чиновникам $38 млн за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях. Суд дал бизнесмену пять лет, но затем заменил реальный срок условным, и Ли провел в заключении только год.
В 2019 году дело Ли Чжэ Ёна отправили на повторное рассмотрение. В январе 2021 года его приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, но засчитали год, что он уже провел в заключении.
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