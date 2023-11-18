 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Обвинение запросило пять лет тюрьмы для главы Samsung

Обвинение запросило пять лет тюрьмы для главы Samsung по делу о слиянии компаний
Главу Samsung Group, внука основателя холдинга Ли Чжэ Ёна просят приговорить к пяти годам лишения свободы и назначить ему штраф в 500 млн вон по делу о слиянии корпораций. Он отрицает обвинения
Джей Й. Ли
Джей Й. Ли (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

Обвинение запросило для главы южнокорейской Samsung Ли Чжэ Ёна пять лет тюремного заключения по обвинениям, связанным со спорным слиянием двух подразделений Samsung Group в 2015 году, передает Yonhap.

Также прокуроры потребовали оштрафовать его на 500 млн вон ($385 тыс.). Планируется, что суд вынесет решение 26 января, завершив судебный процесс, который длится более трех лет.

Ли обвиняют в подтасовке цен на акции, нарушении служебных обязанностей и мошенничестве с бухгалтерией в ходе слияния двух дочерних компаний Samsung, Cheil Industries Inc. и Samsung C&T Corp., в 2015 году. Агентство отмечает, что слияние, в ходе которого три акции Samsung C&T были предложены за одну акцию Cheil, помогло Ли усилить свой контроль над Samsung C&T благодаря его доле в 23,2% в Cheil.

Прокуроры пришли к выводу, что предполагаемая девальвация Samsung C&T привела к убыткам для других инвесторов. Ли также обвиняется в причастности к предполагаемому мошенничеству с бухгалтерией в Samsung Biologics, дочерней компании Cheil Industries.

В ходе слушаний предприниматель заявил, что слияние было частью более широкого плана Samsung по повышению конкурентоспособности дочерних компаний и опроверг утверждение прокуратуры о том, что он намеревался нанести ущерб другим акционерам, чтобы увеличить свои собственные акции.

«Я никогда не ставил во главу угла свои личные интересы в процессе слияния Samsung C&T и Cheil Industries. Я и другие обвиняемые полагали, что слияние будет выгодным для обеих компаний», — сказал Ли в ходе дачи показаний.

«Как предприниматель, я несу ответственность за то, чтобы продолжать создавать прибыль и рабочие места. Я прошу предоставить мне возможность сосредоточить все свои возможности исключительно на продвижении вперед», — добавил он.

Читайте на РБК Pro
У Мосбиржи рекордные доходы. Чего ждать от площадки дальше
«Пузырь всего»: Кийосаки предрек величайший крах экономики за всю историю
Как «поженить» маркетинг и продажи и повысить эффективность бизнеса
Как задолжать ₽10 млрд и не вернуть: топ-5 банкротств России

Главе Samsung Group предъявили обвинения по делу о слиянии корпораций
Бизнес
Ли Чжэ Ен

Ли Чжэ Ён — внук основателя Samsung Group Ли Бён Чхоля. Он формально возглавил холдинг в 2020 году после смерти отца Ли Кун Хи из-за сердечного приступа. Официально он вступил в должность в августе 2022 года, а в сентябре также возглавил Samsung Electronics (до этого он был вице-президентом компании). Отсрочка в назначении Ли на пост была связана с уголовным делом о взяточничестве, по которому он получил два с половиной года заключения. В августе прошлого года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помиловал бизнесмена.

В 2017 году Ли Чжэ Ёна обвиняли в даче взяток компаниям, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. По версии следствия, речь шла о сумме, превышающей $6 млн. Обвинение пришло к выводу, что вице-президент Samsung Electronics предлагал или обещал чиновникам $38 млн за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях. Суд дал бизнесмену пять лет, но затем заменил реальный срок условным, и Ли провел в заключении только год.

В 2019 году дело Ли Чжэ Ёна отправили на повторное рассмотрение. В январе 2021 года его приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, но засчитали год, что он уже провел в заключении.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Samsung Samsung Electronics лишение свободы Южная Корея
Материалы по теме
Главой Samsung Electronics стал внук основателя компании
Бизнес
Суд в Южной Корее заменил главе Samsung Group реальный срок на условный
Бизнес
Прокуратура Южной Кореи потребовала 12 лет тюрьмы для главы Samsung Group
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Тела двух россиян обнаружили на севере Индии Общество, 11:39
Обвинение запросило пять лет тюрьмы для главы Samsung Бизнес, 11:37
Автопарковка, машинное зрение и шумоизоляция: космический кроссовер Geely РБК и Geely, 11:09
Лукашенко пожелал Латвии укреплять государство, не жертвуя отношениями Политика, 11:06
Первый болид Льюиса Хэмилтона в Mercedes продали за рекордные $18,8 млн Спорт, 11:02
Матыцин ответил WADA и МОК на критику проведения «Игр дружбы» Спорт, 10:49
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 10:37
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Сколько машин проезжали через КПП, которые закроет Финляндия. Инфографика Политика, 10:30
В Швеции допустили отставание страны в сфере беспилотников Политика, 10:26
Украинец потерпел первое поражение в карьере и лишился титула Bellator Спорт, 10:26
Израильские военные дали час на эвакуацию больницы «Аш-Шифа» Политика, 10:15
Российский боец вышел в финал Гран-при Bellator и поборется за $1 млн Спорт, 10:14
ВСУ сообщили о повреждении энергетического объекта в Одесской области Политика, 10:10
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 10:06