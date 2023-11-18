Обвинение запросило пять лет тюрьмы для главы Samsung по делу о слиянии компаний

Главу Samsung Group, внука основателя холдинга Ли Чжэ Ёна просят приговорить к пяти годам лишения свободы и назначить ему штраф в 500 млн вон по делу о слиянии корпораций. Он отрицает обвинения

Джей Й. Ли (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

Обвинение запросило для главы южнокорейской Samsung Ли Чжэ Ёна пять лет тюремного заключения по обвинениям, связанным со спорным слиянием двух подразделений Samsung Group в 2015 году, передает Yonhap.

Также прокуроры потребовали оштрафовать его на 500 млн вон ($385 тыс.). Планируется, что суд вынесет решение 26 января, завершив судебный процесс, который длится более трех лет.

Ли обвиняют в подтасовке цен на акции, нарушении служебных обязанностей и мошенничестве с бухгалтерией в ходе слияния двух дочерних компаний Samsung, Cheil Industries Inc. и Samsung C&T Corp., в 2015 году. Агентство отмечает, что слияние, в ходе которого три акции Samsung C&T были предложены за одну акцию Cheil, помогло Ли усилить свой контроль над Samsung C&T благодаря его доле в 23,2% в Cheil.

Прокуроры пришли к выводу, что предполагаемая девальвация Samsung C&T привела к убыткам для других инвесторов. Ли также обвиняется в причастности к предполагаемому мошенничеству с бухгалтерией в Samsung Biologics, дочерней компании Cheil Industries.

В ходе слушаний предприниматель заявил, что слияние было частью более широкого плана Samsung по повышению конкурентоспособности дочерних компаний и опроверг утверждение прокуратуры о том, что он намеревался нанести ущерб другим акционерам, чтобы увеличить свои собственные акции.

«Я никогда не ставил во главу угла свои личные интересы в процессе слияния Samsung C&T и Cheil Industries. Я и другие обвиняемые полагали, что слияние будет выгодным для обеих компаний», — сказал Ли в ходе дачи показаний.

«Как предприниматель, я несу ответственность за то, чтобы продолжать создавать прибыль и рабочие места. Я прошу предоставить мне возможность сосредоточить все свои возможности исключительно на продвижении вперед», — добавил он.

Ли Чжэ Ён — внук основателя Samsung Group Ли Бён Чхоля. Он формально возглавил холдинг в 2020 году после смерти отца Ли Кун Хи из-за сердечного приступа. Официально он вступил в должность в августе 2022 года, а в сентябре также возглавил Samsung Electronics (до этого он был вице-президентом компании). Отсрочка в назначении Ли на пост была связана с уголовным делом о взяточничестве, по которому он получил два с половиной года заключения. В августе прошлого года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помиловал бизнесмена.

В 2017 году Ли Чжэ Ёна обвиняли в даче взяток компаниям, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. По версии следствия, речь шла о сумме, превышающей $6 млн. Обвинение пришло к выводу, что вице-президент Samsung Electronics предлагал или обещал чиновникам $38 млн за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях. Суд дал бизнесмену пять лет, но затем заменил реальный срок условным, и Ли провел в заключении только год.

В 2019 году дело Ли Чжэ Ёна отправили на повторное рассмотрение. В январе 2021 года его приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, но засчитали год, что он уже провел в заключении.