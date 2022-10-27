Главой Samsung Electronics стал внук основателя компании

Ли Чжэ Ён (Фото: Jeon Heon-Kyun / Getty Images)

Ли Чжэ Ён, внук основателя южнокорейской корпорации Samsung, официально возглавил Samsung Electronics (подразделение Samsung Group), его кандидатуру одобрил совет директоров, говорится на сайте компании.

«Сегодня совет директоров Samsung Electronics одобрил назначение Ли Чжэ Ёна на пост исполнительного президента компании. Совет, одобряя рекомендацию, сослался на неопределенность внешних условий для ведения бизнеса и срочную необходимость в большей ответственности и деловой стабильности», — сказано в сообщении.

Ли Чжэ Ён возглавляет Samsung Group, в Samsung Electronics он был вице-президентом. Предприниматель приходится внуком основателю Samsung Group Ли Бён Чхолю, пишет The Wall Street Journal.

До сих пор Ли Чжэ Ён формально возглавлял Samsung Electronics, но официально не вступал в должность. Он сменил на посту своего отца Ли Кун Хи, который умер в 2020 году от сердечного приступа. Как уточняет Bloomberg, предпринимателя не назначали на должность в течение двух лет, так как он был фигурантом уголовного дела о взяточничестве и получил два с половиной года заключения. В августе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помиловал бизнесмена.

В 2017 году Ли Чжэ Ёна обвиняли в даче взяток компаниям, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. По версии следствия, речь шла о сумме, превышающей $6 млн. Обвинение пришло к выводу, что вице-президент Samsung Electronics предлагал или обещал чиновникам $38 млн за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях. Суд дал бизнесмену пять лет, но затем заменил реальный срок условным, и Ли провел в заключении только год.

В 2019 году дело Ли Чжэ Ёна отправили на повторное рассмотрение. И предъявили новое обвинение по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T. После заключения сделки бизнесмен получил единоличный контроль над конгломератом. В итоге в январе 2021 года Ли Чжэ Ёна приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, но засчитали год, что он уже провел в заключении.

Агентство Yonhap писало, что Ли Чжэ Ёна досрочно освободили в августе 2021 года, но ему необходимо было получить помилование, чтобы полностью восстановить свои права.