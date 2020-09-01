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Главе Samsung Group предъявили обвинения по делу о слиянии корпораций

По версии следствия, топ-менеджеры Samsung незаконно передали права управления корпорацией Ли Чжэ Ену от его отца и формального начальника Ли Гон Хи
Ли Чжэ Ен
Ли Чжэ Ен (Фото: Ahn Young-joon / AP)

Южнокорейская прокуратура предъявила обвинение вице-президенту Samsung Electronics и фактическому руководителю Samsung Group Ли Чжэ Ену, сообщил Reuters.

Обвинения предъявлены по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году. В результате сделки Ли Чжэ Ен получил единоличный контроль над конгломератом.

Ли Чжэ Ен и еще десять нынешних и бывших высокопоставленных сотрудников корпорации обвиняются в манипуляциях с акциями, нарушении законов, регулирующих операции на фондовом рынке, нарушении правил аудита и махинациях с бухгалтерией.

Защита Ли Чжэ Ена эти обвинения опровергла, назвав заключение прокуратуры несправедливым. Адвокаты также сообщили, что обвиняемые будут «добросовестно участвовать» в судебном разбирательстве.

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По версии следствия, топ-менеджеры Samsung незаконно передали права управления конгломератом Ли Чжэ Ену от его отца и формального главы корпорации Ли Гон Хи, который с 2014 года прикован к постели и не появляется на публике. Для этого, предполагает прокуратура, Cheil Industries, держателем самого большого пакета акций которой был Ли Чжэ Ен, приобрела Samsung C&T — фактически головную компанию Samsung Group, занизив стоимость ее бумаг. По мнению стороны обвинения, это позволило Ли Чжэ Ену завладеть конгломератом.

Это не первое расследование в отношении Ли Чжэ Ена. В 2016 году он стал одним из фигурантов коррупционного скандала с участием бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Тогда, по версии следствия, близкая подруга последней Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с президентом, вымогала деньги у крупных корпораций, в частности у Samsung и Lotte.

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В конце 2016 года Пак Кын Хе объявили импичмент, а в апреле предъявили обвинения. Чхве Сун Силь в феврале 2018 года приговорили к 20 годам заключения. Экс-президент получила 25 лет лишения свободы и штраф $17,8 млн за разглашение гостайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток.

Ли Чжэ Ена в 2017 году приговорили к пяти годам. По версии обвинения, он был причастен к даче взятки в размере около $6,38 млн. Также Ли Чжэ Ен предложил или обещал чиновникам $38 млн за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях. Однако через год суд заменил приговор фактическому главе Samsung Group на условный, и он вышел на свободу.

В 2019 году суд отправил дело Ли Чжэ Ена на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Samsung, Южная Корея, уголовное дело
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