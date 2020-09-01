Главе Samsung Group предъявили обвинения по делу о слиянии корпораций
Южнокорейская прокуратура предъявила обвинение вице-президенту Samsung Electronics и фактическому руководителю Samsung Group Ли Чжэ Ену, сообщил Reuters.
Обвинения предъявлены по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году. В результате сделки Ли Чжэ Ен получил единоличный контроль над конгломератом.
Ли Чжэ Ен и еще десять нынешних и бывших высокопоставленных сотрудников корпорации обвиняются в манипуляциях с акциями, нарушении законов, регулирующих операции на фондовом рынке, нарушении правил аудита и махинациях с бухгалтерией.
Защита Ли Чжэ Ена эти обвинения опровергла, назвав заключение прокуратуры несправедливым. Адвокаты также сообщили, что обвиняемые будут «добросовестно участвовать» в судебном разбирательстве.